"Sexiest Man Alive"? Selena Gomez schwärmt von ihrem Benny

In ihrer Instagram-Story teilt Selena Gomez (32) Anfang der Woche ein süßes Liebesgeständnis über ihren Freund Benny Blanco (36). Der Sänger ist derzeit ein Anwärter auf den vom People Magazin vergebenen Titel des "Sexiest Man Alive". Darauf ist die Sängerin natürlich besonders stolz. Sie postet ein Foto des offiziellen Shootings für die Nominierung – ihr Freund posiert darauf auf einem Tisch neben zwei selbst gemachten Pizzen. Liebe geht bekanntlich durch den Magen, unter dem Bild schreibt sie: "Du liebst mich nicht nur bedingungslos, sondern holst mir auch immer meine mexikanische Pizza von Taco Bell."

Es bleibt nicht nur bei einer süßen Nachricht. In einem weiteren Bild repostet sie ein Zitat von William C. Hannan: "Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich dir gegenübersitzen kann, ohne in alles verliebt zu sein, was du tust." Die Beauty teilt ihre Liebe zu Benny mit ihren 423 Millionen Followern nicht zum ersten Mal. Auch in ihrem letzten Beitrag zeigt sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Partner verliebt anschaut. "Ich liebe Selena und Benny", teilt ein Fan begeistert in den Kommentaren.

Die Liebe von Selena scheint mindestens genauso doll von Benny erwidert zu werden: "Ich habe wirklich eine beste Freundin, mit der ich alles auf der Welt machen kann, und jeder Tag ist der beste Tag meines Lebens." Im Interview mit dem Magazin gibt er außerdem preis, dass er extra für Selena gelernt hat, wie man ihr Lieblingsgericht von Taco Bell kocht. "Ich habe gelernt, wie man das Fleisch von Taco Bell nachmacht. Ich habe viel geübt." Für seine Partnerin würde der Titelanwärter wohl alles tun und genau das rät er auch anderen Leuten: "Versuch nicht, das zu kochen, was du magst, sondern das, was dein Partner möchte."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf einem Selfie, Instagram, 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

