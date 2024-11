So denkt Pietro Lombardi über Ex-DSDS-Kollegin Loredana

Pietro Lombardi (32) und Loredana Zefi (29), das Dream-Team am Jurypult der letzten Staffel Deutschland sucht den Superstar, verbindet offenbar mehr als nur der Beruf. In einem jüngst veröffentlichten Instagram-Video nannte Pietro die Rapperin liebevoll „Schwester“ und lobte sie als "loyalste Frau in Deutschland." Für ihn scheint Loredana nicht bloß eine Kollegin gewesen zu sein, sondern eine echte Verbündete, die dieselben Werte und Ideale teilt. Beide Künstler waren, wie Raptastisch.de berichtet, in dieser gerade abgeschlossenen Staffel zum letzten Mal in der beliebten TV-Jury zu sehen.

Das Ausscheiden von Pietro und Loredana erfolgt im Rahmen einer umfassenden Neubesetzung der Jury, mit der der Sender die Einschaltquoten steigern möchte. So sei auch die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (36) im nächsten Jahr nicht mehr dabei, wie Schlagerprofis.de berichtet. Der 32-jährige Pietro zeigte sich von der Nachricht über sein Ende bei DSDS zunächst überrascht, da er, als die ersten Gerüchte aufkamen, noch keine offizielle Bestätigung von RTL erhalten hatte. Unterdessen werden laut Raptastisch.de Rapper Bushido (46) sowie Partysängerin und Pornodarstellerin Mia Julia (37) als heiße Kandidaten für die Nachfolge in der DSDS-Jury gehandelt.

Pietros Abschied von DSDS gibt Anlass, einen Blick auf seine außergewöhnliche Karriere zu werfen, die 2011 mit dem Gewinn der Show ihren Anfang nahm. Seither konnte sich der Sänger mit Hits wie "Phänomenal" musikalisch etablieren, trat mehrfach in TV-Formaten wie Schlag den Star auf und konnte sich auch auf Social Media eine treue Fangemeinde aufbauen. Privat ist er mit der Influencerin Laura Maria Rypa (28) liiert und Vater von drei Kindern. Mit seinem Ausstieg schließt sich ein bedeutendes Kapitel der DSDS-Geschichte, das die Show über Jahre hinweg geprägt und Millionen Zuschauer begeistert hat.

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

