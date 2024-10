Quoten sinken weiter: Zuschauer schalten DSDS nicht mehr ein

Bereits zum 21. Mal sucht DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (70) die besten Gesangstalente Deutschlands. Die ersten Folgen der Kult-Show kommen bei den Zuschauern aber offenbar überhaupt nicht gut an, wie Quotenmeter berichtet. Am gestrigen Mittwoch haben lediglich 10,3 Prozent der werberelevanten Zielgruppe den Fernseher angeschmissen, um Dieter, Loredana Zefi (29), Beatrice Egli (36) und Pietro Lombardi (32) bei der Auswahl der Recall-Kandidaten zu verfolgen. Das sind umgerechnet 0,45 Millionen Zuschauer.

Im Vergleich zum vergangenen Samstag musste RTL am Mittwoch auf eine große Anzahl an Zuschauern verzichten. Immerhin schalteten am 28. September mehr als dreimal so viele Fans die Bildschirme an, wie dasselbe Auswertungsportal berichtete. In Zahlen heißt das: In der vorletzten Folge konnte DSDS noch 1,57 Millionen Fans dafür begeistern, die Show anzusehen. Es ist möglich, dass diese große Differenz der Zuschauerzahlen auch daran liegt, dass es sich einmal um einen Wochenendtag und einmal um einen Wochentag handelt.

Die schlechten Quoten der Show spiegelten sich auch in den Kommentaren der Fans wider. Während der Auftaktfolge am 18. September hauten die Zuschauer ordentlich in die Tasten und ließen kaum ein gutes Haar an der 21. DSDS-Staffel. "Habe gerade mal kurz zu DSDS geschaltet. Alles wie gehabt. Schwachbegabte machen sich zum Affen und die 'Jury' macht dumme Witze, die schon vor zehn Jahren alt waren", wetterte beispielsweise ein Nutzer auf X. Ein weiterer schloss sich an: "DSDS fängt da wieder an, wo die letzte Staffel aufgehört hat."

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

