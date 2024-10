Alle Infos: Die deutsche Version von "Euphoria" startet bald

Die deutsche Version von Euphoria steht in den Startlöchern – und Fans des Originals dürfen sich freuen. Die israelische Erfolgsserie, die vor allem in ihrer US-Version für großes Aufsehen sorgte, bekommt nun ihre eigene Adaption auf RTL+. Unter dem Titel "Euphorie" soll auch hierzulande ein schonungsloser Einblick in die Seele der jungen Generation geworfen werden. Mit viel Drama, Drogenkonsum und den üblichen Irrungen des Erwachsenwerdens in einer aus den Fugen geratenen Welt verspricht die Serie jede Menge Zündstoff. Die intensiven Geschichten und vielschichtigen Charaktere scheinen die Serie – ähnlich wie ihre Vorgänger – sowohl emotional als auch inhaltlich zu einem absoluten Highlight zu machen.

Doch worum gehts eigentlich? Im Zentrum der Handlung steht die 16-jährige Mila, gespielt von Derya Akyol, die nach drei Monaten in der Jugendpsychiatrie wieder in die Schule zurückkehrt. Der Grund für ihre Einweisung: Ein angeblicher Suizidversuch, den Mila jedoch als Missverständnis abtut. Sie war einfach nur genervt von der Welt und den Dramen des Lebens – insbesondere, nachdem Schulschwarm Basti (Kosmas Schmidt) ein pikantes Video von ihr verbreitete. Zurück in der Realität taumelt sie nun zwischen alten Gefühlen und neuen Versuchungen wie der Dreiecksbeziehung mit der geheimnisvollen Ali (Sira Anna-Faal) und dem chaotischen Jannis (Eren M. Güvercin). Dabei gerät Mila immer tiefer in einen gefährlichen Strudel aus Drogen und Gewalt.

Neben der packenden Handlung und vielversprechenden Nachwuchsdarstellern steht "Euphorie" hinter den Kulissen zudem unter der Leitung eines erfahrenen Teams. Zeitsprung Pictures, bekannt für erfolgreiche Produktionen wie "Kleo", "Oktoberfest 1900" und "Ich bin Dagobert", hat sich die Rechte für die deutsche Neuinterpretation gesichert und produziert exklusiv acht Episoden für RTL+, die 2025 ausgestrahlt werden sollen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die universellen Themen der Gen Z auf eine sehr spezifische, lokale Art und Weise erzählt werden müssen – in diesem Fall aus der Perspektive von jungen deutschen Teenagern", erklären die Verantwortlichen der Produktionsfirma gegenüber Variety. Damit versuchen sie an den Erfolg des US-Ablegers anzuknüpfen, der mit ihren zwei Staffeln Millionen von Zuschauer gefesselt hat – eine dritte Staffel ist gerade bestätigt worden.

RTL / Zeitsprung / Nirén Mahajan Ali (Sira-Anna Faal), Mila (Derya Akyol), Jannis (Eren M. Güvercin) von "Euphorie"

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

