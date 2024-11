Mike Cees' Ex-Freundin Delia Grösch äußert schwere Vorwürfe

Als Mike Cees kürzlich verhaftet wurde, erfuhr seine damalige Partnerin Delia Grösch von den heimlichen Machenschaften des Realitystars und beendete ihre Beziehung. In einem YouTube-Video offenbart die Unternehmerin nun weitere Details aus ihrer gemeinsamen Zeit. Der DJ habe sie ohne ihre Einwilligung aufgenommen und die Aufnahmen verbreitet, sodass sie über Umwege bei Delia angekommen seien. In dem Clip, den sie in ihrem Video abspielt, wirft der Ex von Michelle Monballijn ihr vor: "Du bist so unreif, wie kann man so unreif sein. [...] Deine Eltern hätten dir Respekt beibringen sollen."

Zu dem hitzigen Gespräch sei es gekommen, weil Mike das Gefühl gehabt habe, dass Delia ihn während ihres Aufenthalts in Dubai finanziell ausnutzte. Aus diesem Grund soll er eine Liste mit all ihren Ausgaben verlangt haben. Als sie diese nicht herausrückt, hört man den 36-Jährigen in der Aufnahme drohen: "Du weißt, dass ich dich innerhalb von 15 Sekunden ruinieren kann. [...] Handy nehmen, Story machen, fertig – mehr muss ich nicht machen." Damals habe die Marketing-Expertin dieses Verhalten damit entschuldigt, dass der einstige Temptation Island-Verführer gestresst gewesen sei. Obendrein soll er ihren Kontakt mit ihren Angehörigen eingeschränkt und keine Telefonate erlaubt haben.

Zu diesen Vorwürfen kann sich Mike zurzeit nicht äußern, denn er befindet sich nach wie vor in Haft. Im Gespräch mit Bild erklärte der zuständige Oberstaatsanwalt Kai Münch: "Es geht hierbei um eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess von vor drei Jahren. Herr Monballijn wurde damals zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt, die er trotz mehrfacher Ladung nicht gezahlt hat. Deshalb muss er jetzt ersatzweise 80 Tage in Haft, wenn er nicht zahlt."

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees in Dubai, Juli 2024

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

