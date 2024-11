Nach Gesundheitsnotfall: Jamie Foxx lebt nach neuem Mantra

Im vergangenen Jahr durchlebte Jamie Foxx (56) eine schwere Krise: Während er den Film "Back in Business" drehte, erlitt er einen Notfall, über den er noch nicht sehr viele Details verraten hat. Fest steht jedoch, dass er starke Kopfschmerzen hatte und sich an die folgenden 20 Tage nicht erinnern konnte. Er sei im Krankenhaus aufgewacht und musste sich einer schweren Rehabilitation unterziehen. Dieses Ereignis nahm den Schauspieler stark mit – doch nun ist er wieder auf voller Höhe. Auf Instagram teilt er einen Beitrag, der nichts zeigt außer die Worte: "Keine schlechten Tage". Dazu schreibt er: "Das ist mein Mantra, nachdem ich etwas überlebt habe, von dem ich dachte, ich würde es nie durchmachen."

Sein Manager habe ihm diese Worte mit auf den Weg gegeben. Jetzt lebe er danach. "Wenn du durch die Dunkelheit gehst, sieht das Licht heller aus... Und während ich dabei bin, möchte ich mich bei allen bedanken, die ein Gebet geschickt haben. Ich habe es wirklich gebraucht", schreibt er kryptisch. Bisher war er nicht bereit, Details des Ereignisses zu teilen. Doch das wird sich bald ändern. Wie er in dem Post ebenfalls ankündigt, hat er für das Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was...." darüber gesprochen. Im Dezember soll das weltweit auf dem Streaming-Service verfügbar sein.

Nachdem er sich von seinem gesundheitlichen Rückschlag erholt hatte, hielt das Leben einige schöne Überraschungen für den Komiker und Schauspieler bereit. Zum Beispiel durfte er die Hochzeit seiner Tochter Corinne miterleben. Und er war nicht nur Gast: Er führte seine Erstgeborene sogar zum Altar! Dieser emotionale Moment berührte alle anwesenden Gäste, wie die Tochter des Schauspielers gegenüber Vogue verriet. "Es gab keine trockenen Augen, als wir den Gang entlanggingen", meinte sie.

Getty Images Jamie Foxx bei den Critics Choice Association's Celebration Of Cinema & Television 2023

Instagram / garcelle Jamie Foxx und seine Tochter Corinne bei ihrer Hochzeit

