"Temptation Island"-Nasrin und Josh feiern ihre Traumwohnung

Vor wenigen Wochen verkündeten die Temptation Island-Stars Nasrin und Josh, dass sie endlich zusammenziehen. Über ihre gemeinsame Wohnung verrieten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel – doch das ändert sich nun. "Heute standen wir zum ersten Mal nach der Zusage in unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Es fühlt sich so verrückt an", schrieben die Influencer zu einem gemeinsamen Video auf Instagram, auf dem sie voller Freude herumtanzen, sich küssen und stolz einen Schlüssel in die Kamera halten. Die Wohnung selbst ist noch nicht zu erkennen, jedoch sieht die Kulisse schwer nach einer begrünten Dachterrasse aus.

In ihrer Story plaudert die Blondine noch ein bisschen über ihr neues Traumzuhause. Bis zur offiziellen Übergabe sind es zwar noch ein paar Wochen hin, jedoch durften die ehemaligen Make Love, Fake Love-Teilnehmer schon für einen Tag die Schlüssel haben, um ihre neuen vier Wände in Ruhe auszumessen. "Leute ich freue mich so, ihr könnt das, glaube ich, bis zu euch nach Hause sehen, wie meine Augen immer funkeln, weil es für mich immer noch so krass ist, dass ich bald in so einer schönen Wohnung wohnen darf", schwärmt die Social-Media-Expertin. Vor Ort angekommen, zeigt sie aber noch nichts von der Wohnung – die Räumlichkeiten sollen eine Überraschung bleiben.

Dass die beiden Realitystars nun diesen gemeinsamen Schritt gehen, hätten bei ihrem letzten TV-Auftritt wohl die wenigsten erwartet. In der vergangenen Staffel "Temptation Island" stellte das Paar seine Liebe auf die Probe. Zwar ging keiner der beiden dabei fremd, Josh katapultierte sich aber immer wieder in Situationen, die seiner Freundin ziemlich gegen den Strich gingen. Bei einem engen Tanz mit Verführerin Viktoria bekam er sogar eine Erektion, woraufhin Nasrin die Hutschnur platzte. "Das war nicht mehr Tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau", echauffierte sie sich. Dennoch entschied Nasrin sich nach dem finalen Lagerfeuer dafür, dem Restaurant-Besitzer noch eine Chance zu geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh, ehemalige "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Couple

Anzeige Anzeige