Walentina Doroninas Ex Kevin Sazsik äußert sich zur Trennung

Zwischen Walentina Doronina (24) und Kevin Sazsik ist alles aus und vorbei. Kurz vor ihrem Fame-Fighting-Kampf trennte sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihrem Freund. Die Gründe dafür wollte sie bisher nicht verraten. Nun äußert sich Kevin zu dem Liebes-Aus und erklärt gegenüber Bild: "Ich kann natürlich ehrlich und offen darüber sprechen, dass es keine leichte Zeit für mich ist. Ich finde meinen Weg, um damit umzugehen und werde das Beste aus der Situation machen."

Bei ihrem Boxkampf bei Fame Fighting unterstütze Kevin seine Ex trotzdem. "Wir hatten die Reise mit dem Ziel begonnen, den Kampf zu gewinnen, und das wollte ich auch bis zum Ende", schildert er gegenüber dem Blatt. Ob es zwischen ihm und der Ex-Sommerhaus-Kandidatin böses Blut gibt, lässt er nicht durchblicken. Bei dem Boxevent wollte er ihr zumindest nicht über den Weg laufen und wartete in seinem Auto, bis sie Backstage war – "um sie nicht zu verunsichern und von ihrem Kampf abzulenken".

Dass sich Wale und Kevin getrennt haben, schockierte viele Fans – kurz zuvor wirkten die zwei noch total happy. Auch im Schlafzimmer lief es super, wie die 24-Jährige in einem Interview mit RTL vor wenigen Wochen ausplauderte: "Kevin und ich haben mindestens dreimal am Tag Sex." Im Vergleich zu ihrem Ex-Verlobten Can Kaplan sei das eine große Steigerung. "Mit Kevin habe ich am Tag so oft Sex wie mit Can in einem Monat", wetterte sie. Walentina und Can hatten sich im Juni dieses Jahres getrennt und machten einander danach schwere Vorwürfe. Mit Kevin kam die Influencerin nur wenige Wochen später zusammen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Kevin Saszik

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

