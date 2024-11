Walentina Doronina gewährt private Einblicke in ihr Zuhause

Walentina Doronina (24) gewährte für ein Bild-Interview private Einblicke in ihre Wohnung und in ihren Alltag in Essen. Wie das Video zeigt, bereitet sich die TV-Bekanntheit gerade auf ihren Kampf bei Fame Fighting vor, von dem ein Poster, das die Influencerin mit ihrer Konkurrentin Hati Suarez zeigt, im Flur hängt. Sich selbst in ihrer Wohnung zu sehen, scheint für die Blondine allerdings nichts Neues zu sein, denn auch ein großes Bild, auf dem sie alleine posiert, befindet sich im Gang. Eine Kamerafahrt zeigt neben kitschiger Deko auch eine kleine Statue von ihr, sowie ein Neonschild, das es mit dem Schriftzug "Walentina" unmöglich macht, zu vergessen, wer die Herrin des Hauses ist.

Daraufhin spaziert die 24-Jährige in die Küche, in der laut ihr nur selten gekocht wird: "Ich finde, das ist Zeitverschwendung, bin ich dir komplett ehrlich. Ich gehe lieber essen." Dass sie zu Hause wenig Festes zu sich nimmt, sieht man auch an den Champagner-Gläsern in der Spüle und dem Berg an Pfandflaschen, der in zwei großen Taschen, eine von Louis Vuitton, die andere von Ikea, gesammelt wird. Im Kühlschrank befindet sich ein bunter Mix aus Energydrinks, Gesichtsmasken und Säften. Für die Hautpflege hat Walentina während ihrer Vorbereitung für den Kampf genauso wenig Zeit wie fürs Schminken. Für ihre Make-up-Routine braucht die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin nur zehn Minuten, laut ihr, anders als die Ex-Freundinnen ihres neuen Partners Kevin. "Die schminken sich wahrscheinlich so eine Stunde, um gut auszusehen, ich brauche das nicht", erklärt sie der Tageszeitung lächelnd.

Im Schlafzimmer ist neben dem riesigen Bett wenig Platz für mehr. Das Kopfteil ist neben einem Spiegel auch ein Bildschirm, der sich auf Knopfdruck in einen flackernden Kamin verwandeln kann. Zum Einsatz sei dieser allerdings noch nicht gekommen, da Kevin kein Romantiker sei. Stattdessen zieren die Wände Leuchtschriften wie "Don't Kill My Vibe" und doppeldeutige Lebensmittel wie eine Aubergine, eine Banane und Kirschen. Die helfen ihr vielleicht auch bei der Vorbereitung für "Fame Fighting". "Wenn man guten Sex hat, hat man eigentlich auch eine gute Trainingseinheit, also, kann ich auch nur so bestätigen", behauptet Walentina gegenüber dem Blatt. Auf die Frage, ob sie sich auch so auf ihren Boxkampf am 9. November einstimmen wird, antwortet sie: "Vor dem Kampf nochmal drei, viermal, klar."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Kevin Saszik

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

