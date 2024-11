Alle Infos zum Mega-Box-Event von Mike Tyson gegen Jake Paul

In der Nacht vom 15. auf den 16. November 2024 erwartet Boxfans ein echtes Highlight: Jake Paul (27) und Mike Tyson (58) steigen gemeinsam in den Ring. Der bekannte YouTuber und der legendäre Ex-Boxweltmeister treffen im AT&T Stadium in Arlington, Texas, aufeinander. Nachdem der Kampf ursprünglich für Juli angesetzt war und aufgrund gesundheitlicher Probleme von Mike verschoben werden musste, ist die Spannung nun größer denn je. Etwa 80.000 Zuschauer werden im Stadion erwartet, um live dabei zu sein, wenn die beiden ihre Fäuste fliegen lassen.

Eine genaue Startzeit wurde bislang nicht bekannt gegeben. Nur so viel steht fest: Jake und Mike werden insgesamt acht Runden á zwei Minuten gegeneinander antreten. Wer das Spektakel verfolgen möchte, kann dies exklusiv über Netflix tun, denn eine TV-Übertragung wird es nicht geben. Um sich den Livestream anzusehen, ist allerdings kein spezielles Abonnement notwendig.

Bereits vor 19 Jahren beendete Mike seine Profi-Boxkarriere. Seither ist der 58-Jährige nur ein einziges Mal gegen Roy Jones Jr. (55) in den Ring gestiegen. Bei dem damaligen Fight handelte es sich jedoch lediglich um einen Schaukampf. Dass er sich jetzt ein weiteres Mal in den Ring wagt, lässt sich die Box-Legende gut bezahlen: Seine Gage soll sich laut Sports Illustrated auf schätzungsweise 50 bis 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet zwischen 47 und 95 Millionen Euro, belaufen.

