Andreas Gabalier trägt für Musikvideo Schnurrbart und Locken

Andreas Gabalier (39) hat seine Fans mit einem völlig neuen Look überrascht. In seinem jüngsten Musikvideo auf YouTube zur Single "Jukeboxblues" präsentiert sich der sonst für Lederhosen und Elvis-Tolle bekannte Sänger mit Oberlippenbart, lockiger Haarpracht und einem tief ausgeschnittenen Hawaii-Hemd. Hinter der Bar eines stilvollen Clubs stehend, mixt der Schlagerstar in dem Clip Cocktails für die Damen. Mit diesem unerwarteten Imagewechsel zeigt Andreas eine bislang unbekannte Seite von sich.

Mit Zeilen wie "Der Lichterregen im Disconebel zeigt nur die Konturen von dir" und "Und dann fällt mir ein, du kannst nur die sein, die Kleine vom Häuschen im Wald" nimmt Andreas seine Fans musikalisch mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Seine optische und musikalische Neuausrichtung bringt frischen Wind in seine Karriere und zeigt eine völlig neue Facette des Volks-Rock'n'Rollers. Die Kombination aus nostalgischen Klängen und modernem Flair macht den neuen Song "Jukeboxblues" zu einem besonderen Erlebnis für alle Zuhörer.

Eine Reise in die Vergangenheit machte kürzlich auch seine Schlagerkollegin Beatrice Egli (36). Die Blondine erinnerte sich an ihr Kennenlernen mit Andreas beim "Musikantenstadl" vor 15 Jahren. Während der "Beatrice Egli Show" wurde den beiden ein nostalgisches Video ihres ersten gemeinsamen Auftritts im Jahr 2009 gezeigt. Ihr Lachen konnten sie nicht zurückhalten, als Beatrice im roten Abendkleid und Andreas in Lederhose und weißem Hemd über den Bildschirm flimmerten. "Mama wollte immer, dass ich vernünftig angezogen bin und ich habe mich immer gewehrt ... Mach das Bild weg", scherzte Andreas über seinen damaligen Look.

Getty Images Andreas Gabalier im August 2024

Getty Images Beatrice Egli und Andreas Gabalier in "Die Beatrice Egli-Show", 2022

