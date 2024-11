Anna-Maria Ferchichi musste wegen Wattestab in Notaufnahme

Anna-Maria Ferchichi (43) erzählt ihren Fans im Netz von einem kleinen Missgeschick, das sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag ins Krankenhaus brachte. Am Abend vor ihrem Ehrentag habe die Ehefrau von Rapper Bushido (46) zu später Stunde ihre Ohren gereinigt, als das Köpfchen des Wattestäbchens plötzlich abbrach. "Es tat mir die ganze Nacht weh", schildert Anna-Maria am nächsten Morgen auf Instagram. Nach ihrem Geburtstagsbrunch ging es für die achtfache Mutter also ab ins Krankenhaus. Kurze Zeit präsentierte sie den Übeltäter, der in ihrem Ohr feststeckte und beteuerte, von nun an vorsichtiger zu sein.

Doch von dem kleinen Malheur ließ sich Anna-Maria ihren großen Tag nicht ruinieren. Am Vormittag genoss sie bereits eine Überraschungsfeier mit ihren Freunden und Bekannten, die Bushido für sie organisiert hatte. Und auch nach dem kurzen Aufenthalt in der Notaufnahme ging die Party selbstverständlich weiter. Eine knappe Stunde später postete die Schwester von Sarah Connor (44) ein Foto ihres Wohnzimmers, das mit dutzenden Luftballons in Pastelltönen geschmückt war. Nachdem sie am Morgen mit ihrem Freundeskreis gefeiert hatte, verbrachte sie den Nachmittag mit ihren Kindern.

Arztbesuche sind im Hause Ferchichi leider keine Seltenheit – in der neunköpfigen Familie scheint fast immer jemand krank zu sein. Erst kürzlich beklagte Anna-Maria, dass sich der Zustand ihres Sohnes Djibrail wieder verschlechtert habe. Der Zehnjährige leidet an dem chronischen PFAPA-Syndrom, das zuletzt eigentlich mit der richtigen Medikation in Schach gehalten werden konnte. Nun seien die Symptome jedoch zurückgekehrt. Die 43-Jährige war sichtlich besorgt, gab sich jedoch zuversichtlich: "Er ist wieder sehr traurig, schauen wir mal, was wir da machen können."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt das Wattestäbchen, das in ihrem Ohr feststeckte

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

