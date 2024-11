Anne Hathaway entgeht nur knapp Crash mit Basketballspieler

Anne Hathaway (42) und ihr jüngster Sohn Jack erlebten am Mittwochabend ein Basketballspiel der New York Knicks gegen die Chicago Bulls, das ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wie Daily Mail berichtet, ließ Knicks-Spieler OG Anunoby sie die Dynamik des Spiels hautnah miterleben, als er bei einem actionreichen Manöver in die Absperrung stolperte und nur knapp vor Anne und Jack bremsen konnte. Dabei stützte sich der über zwei Meter große NBA-Star mit einer Hand versehentlich direkt in die Snack-Schale, die vor dem Mutter-Sohn-Duo auf der Balustrade stand, wodurch sich deren Inhalt in spektakulärem Flug über die beiden ergoss.

Die Kommentatoren des Spiels fingen die beinahe slapstickhafte Szene humorvoll auf. "Anunoby erschreckt hier die Zuschauer an der Seitenlinie", lachte einer der Ansager. Sein Kollege fügte hinzu: "Der kleine Junge ist wie paralysiert vor Schreck." Das bemerkte auch Anne, die bei der Überraschung kaum eine Miene verzogen hatte, schnell und tat ihr Bestes, ihren sichtlich erschrockenen Sprössling zu beruhigen. Im Netz machte der Clip, welcher unter anderem bei Daily Mail abrufbar ist, schnell die Runde und sorgte für einige Lacher. Ein Fan zeigte Verständnis und schrieb: „Ich wäre auch gestolpert, wenn ich Anne Hathaway vor mir hätte!“, während ein anderer augenzwinkernd an ihre ikonische Rolle in "Plötzlich Prinzessin" erinnerte: „Anunoby wusste wohl, dass er der Prinzessin von Genovien lieber nichts tun sollte.“

Beruflich gibt es ebenfalls Neuigkeiten von Anne. Sie verriet kürzlich, dass sie tatsächlich für eine Fortsetzung von "Plötzlich Prinzessin" zurückkehren wird – rund 20 Jahre nach dem zweiten Teil der beliebten Filmreihe. „Wunder geschehen“, schrieb sie begeistert auf Instagram zu ihrem Comeback. Auch wenn Julie Andrews (89) ihre Rolle als Königin nicht wieder aufnehmen will, freuen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit "Amelia Thermopolis", in deren Rolle Anne 2001 erstmals die Kinoleinwand eroberte.

Getty Images Anne Hathaway im Mai 2019

Getty Images Julie Andrews und Anne Hathaway, November 2011

