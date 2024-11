Diese süßen Nachrichten schickt Roland Kaiser seiner Tochter

Roland Kaiser (72) und seine Tochter Annalena (25) sind nicht nur Geschäftspartner ihrer eigenen Management-Firma, sondern auch privat ein unzertrennliches Papa-Tochter-Gespann. In süßen Textnachrichten an sein Kind stellt der Schlagerstar regelmäßig unter Beweis, dass er nicht nur in seinen Songs emotionale Worte findet. Private Bildschirmaufnahmen, die der Bild vorliegen, zeigen, was für herzliche Grüße Roland seiner Tochter sendet: "Geliebte kleine süße Anna, ich wollte dir unbedingt mal sagen, wie sehr ich dich liebe und wie dankbar ich dem Leben bin, dass es dich gibt. Außerdem bin ich stolz auf dich, auf die wunderbarste Tochter der Welt."

Die tiefe Liebe, die der Sänger für sein Kind empfindet, beruht auf Gegenseitigkeit. "Mein Papa bedeutet mir die Welt und ich schätze jeden Moment, den wir miteinander teilen", bestätigt die 25-Jährige und fügt hinzu: "Es ist einfach wunderschön, wie wir uns gegenseitig immer wieder zeigen, was wir einander bedeuten – ob durch liebevolle Worte, herzliche Nachrichten oder gemeinsame Zeit." Für die niedliche Nachricht, die sie von ihrem Papa bekommt, brauche der "Santa Maria"-Interpret keinen besonderen Anlass. Annalena wisse, dass Texte wie diese seine Art seien, ihr seine Wertschätzung zu zeigen.

Der Musiker ist anscheinend ein richtig emotionaler Mensch – und scheut sich auch nicht, dies der Öffentlichkeit zu zeigen. Als Roland sein 50-jähriges Jubiläum in einer ihm eigens gewidmeten Show feierte, ließ er seinen Gefühlen freien Lauf. Ein Millionenpublikum verfolgte den Moment in der Fernsehsendung "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser", als der Schlagerlegende vor laufender Kamera Tränen der Rührung kamen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena bei der "Ein Herz Für Kinder"-Gala in Berlin 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser im August 2024

Anzeige Anzeige