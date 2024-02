Rührender TV-Moment: Roland Kaiser bricht in Tränen aus

Roland Kaiser (71) lässt seinen Emotionen freien Lauf. Der Musiker gehört zu den ganz Großen des deutschen Schlagers. Tausende Fans begeistert der Sänger immer wieder bei seinen Konzerten und konnte in den vergangenen Jahrzehnten über 90 Millionen Tonträger verkaufen. Sein 50-jähriges Jubiläum als Künstler feierte Roland mit einer besonderen TV-Show – und in dieser kamen ihm völlig überraschend und vor Millionen Menschen die Tränen!

Am Samstagabend wurde Roland im ZDF mit einer eigenen Sendung geehrt. "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" hieß das Format, in dem Giovanni Zarrella (45) und viele Ehrengäste den Schlagerstar ehrten. Unter ihnen waren auch Rolands Kinder – sie schwärmten in einem eingespielten Video von ihrem Vater. "Papa ist ein unfassbar liebevoller Mensch, mit dem ich ein ganz enges Verhältnis habe", erzählte sein Sohn, seine Tochter erklärte zudem, er habe ihr geholfen, sich als Frau durchzusetzen. Worte, die den Familienvater zu Tränen rührten: "Das haut einen um."

Roland ist das Oberhaupt einer Patchworkfamilie. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Anja Schüte (59) hat er einen Sohn, mit seiner aktuellen Ehefrau Silvia teilt er zwei Kinder. Silvia brachte noch einen Sohn mit in die Ehe, der den Musiker als Vaterfigur wahrnimmt. "Er ist wie ein Vater für mich", versicherte Tim in der TV-Show.

Anzeige

ZDF und Sascha Baumann Roland Kaiser und Giovanni Zarrella

Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Roland Kaiser mit seiner Tochter Annalena in Berlin

Anzeige

Wie findet ihr die emotionale Überraschung für Roland Kaiser? Wirklich rührend! Mich hat das nicht bewegt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de