Prinzessin Anne trägt bei Gala eine Hommage an die Queen

Prinzessin Anne (74) hat bei einem Gala-Dinner zu Ehren des "Eric Liddell 100" ein beeindruckendes Schmuckstück präsentiert. Die Tochter von Königin Elisabeth II (✝96). trug eine wertvolle Saphir- und Perlenbrosche im Wert von rund 600.000 Euro als Hommage an ihre verstorbene Mutter. Das Event fand statt, um das Leben und die Erfolge des schottischen Athleten Eric Liddell zu feiern, der bei den Olympischen Spielen 1924 Geschichte schrieb. Anne erschien in Begleitung weiterer Gäste und zog mit ihrem eleganten Auftritt alle Blicke auf sich.

Das auffällige Schmuckstück, das Anne an ihrem Vintage-Kleid aus den 1960er Jahren trug, stammt aus der königlichen Sammlung und hat eine bewegte Geschichte. Die Brosche wurde ursprünglich 1866 von Prinzessin Alexandra von Wales als Hochzeitsgeschenk für ihre Schwester, Kaiserin Maria Feodorowna, erworben. Später gelangte sie in den Besitz von Königin Mary und wurde dann an Elisabeth II. weitergegeben. Die Brosche besteht aus einem großen Cabochon-Saphir, der von zwei Reihen Diamanten umgeben ist, und einem herausnehmbaren Perlenanhänger, der darunter hängt. Laut InStyle UK erklärte Schmuckexperte Maxwell Stone: "Dieses atemberaubende Stück hat einen geschätzten Wert von über 600.000 Pfund."

Für Anne ist das Tragen dieser Brosche mehr als nur ein modisches Statement – es ist eine liebevolle Erinnerung an ihre Mutter und ihre Familie. Die Prinzessin hat stets eine enge Beziehung zu ihrer Mutter gepflegt und ehrt ihr Andenken nun auf stilvolle Weise. Neben ihrer umfangreichen königlichen Tätigkeit engagiert sich Prinzessin Anne leidenschaftlich für wohltätige Zwecke und ist Schirmherrin des "Eric Liddell 100". Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen zu inspirieren, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und die Werte von Eric Liddell – Integrität, Engagement und Fairness – weiterzuverbreiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2021 in Schottland

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Prinzessin Anne, Royal British Legion Festival

Anzeige Anzeige