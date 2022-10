Großes Comeback: Henry Cavill kehrt doch als Superman zurück

Henry Cavill (39) legt den roten Umhang wieder um. 2013 spielte der Brite in "Man of Steel" erstmals die legendäre Rolle des Superman. Nach mehreren Auftritten im DC-Universum entschied er sich jedoch nach dem "Justice League"-Film, das Superheldenkostüm an den Nagel zu hängen. Zumindest bis jetzt, denn nun konnte der 39-Jährige endlich ein großes Geheimnis lüften: Henry wird wieder Superman spielen!

"Ich wollte warten, bis das Wochenende vorbei ist, bevor ich das poste, weil ich euch die Chance geben wollte, 'Black Adam' zu sehen", erklärte Henry in einem Video auf Instagram. "Aber jetzt, da viele von euch ihn gesehen haben, möchte ich es offiziell machen: Ich bin als Superman zurück!" In der Post-Credit-Szene des aktuellen DC-Streifens sei der The Witcher-Star bereits kurz zu sehen, aber das sei nur ein Vorgeschmack. "Ich danke euch für eure Unterstützung und Geduld. Ich verspreche, dass sie belohnt wird", zeigte Henry sich richtig ergriffen. Superman-Fans dürfen also gespannt sein.

Es gab schon länger Gerüchte, dass Henry wieder in die Superheldenrolle schlüpfen wird. Noch während "Black Adam"-Hauptdarsteller Dwayne Johnson (50) seine Promo-Tour für den Actionkracher machte, wurden die Fans sich immer sicherer: Superman wird Teil der Szene nach dem Abspann sein. Offenbar sollten sie Recht behalten.

Anzeige

ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Anzeige

Getty Images Henry Cavill im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson als DC-Antiheld Black Adam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de