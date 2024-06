Erste Set-Bilder: So sieht David Corenswet als Superman aus

David Corenswet (30) ist der neue Superman. Die Dreharbeiten zum nächsten Film mit dem wohl berühmtesten Superhelden überhaupt sind bereits in vollem Gange und jetzt gibt es auch erste Bilder des Schauspielers in dem ikonischen Kostüm. Wie People berichtet, wird David am Set in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio fotografiert. Und offenbar kehrt der Heldenlook zu seinen Ursprüngen zurück: Der "The Politician"-Darsteller trägt einen leuchtend blauen Anzug mit einem ebenso knalligen roten Höschen und dem passenden Cape. Auf seiner Brust prangt gut sichtbar das Superman-Logo und die Haare sind zur typischen Föhnwelle frisiert. Gleichzeitig ist auf den Bildern auch Edi Gathegi (45) als Mister Terrific zu sehen.

David tritt in die Fußstapfen von Henry Cavill (41), der Superman in "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und zuletzt 2017 in "Justice League" verkörperte. 2022 feierte der Brite ein lang ersehntes Comeback als Clark Kent. In der DC-Verfilmung "Black Adam" bekam Superman einen kurzen Gastauftritt. Doch das ganz große Wiedersehen blieb aus. Noch im selben Jahr entschied Henry sich, das Heldencape an den Nagel zu hängen. "Ich werde nicht als Superman zurückkehren", erklärte er den enttäuschten Fans bei Instagram, konnte ihnen aber auch Mut machen: "Meine Zeit, das Cape zu tragen, ist vorbei. Doch das, wofür Superman steht, bleibt." Weil der neue Streifen "Superman: Legacy" sich auf das frühere Leben des Helden konzentrieren soll, brauchte es einen jüngeren Darsteller, erklärte Drehbuchautor James Gunn (57) bei X.

Und was sagen die Fans zum neuen Superman? Als verkündet wurde, dass David Henry ersetzen wird, war die Fangemeinde sich uneins. Im Netz wurde viel diskutiert, ob der 30-Jährige der Richtige sei. Viele wollten sich nicht von Henry verabschieden und nannten ihn den "einzig wahren Superman". Aber David fand auch Unterstützer. "Das ist die wirklich beste Besetzung für diese Generation", erklärte ein User. Für den US-Amerikaner geht jedenfalls ein kleiner Traum in Erfüllung, denn er erklärte schon früher, dass es eines seiner großen Ziele sei, Superman zu spielen.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Henry Cavill und Amy Adams in "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Anzeige Anzeige

Getty Images David Corenswet im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch David im Superman-Kostüm? Klasse, er passt perfekt zu dieser Rolle. Ich weiß nicht so recht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de