Ungewohnt emotional: Königin Camilla weint in neuer Doku

Königin Camilla (77) bringt eigentlich eher selten etwas aus der Fassung. Doch in der neuen Doku "Behind Closed Doors" zeigt sich die Frau von König Charles III. (76) ungewohnt emotional. Die Dokumentation, die in Deutschland noch nicht abrufbar ist, handelt von Camillas Herzensprojekt: Sie engagiert sich seit 2010 für Opfer von häuslicher Gewalt. Dabei beschäftigt sie noch heute ein Fall ganz besonders. Die zweifache Mutter Joanna Simpson wurde vor 14 Jahren von ihrem Mann zu Tode geprügelt. Als Camilla zwei Jahre später von dieser tragischen Geschichte hörte, konnte sie ihre Emotionen nicht zurückhalten – bei der heutigen Queen kullerten damals die Tränen. Das zeigen erste Ausschnitte der Doku, die Express vorliegen. "An dem Tag blieb kein Auge trocken", erinnert sie sich darin zurück.

Joannas Mutter Diana Parkes setzt sich seit dem Tod ihrer Tochter dafür ein, dass so was nie wieder verkommt. Das ist auch Camillas Ziel. "Ich werde es versuchen, bis ich nicht mehr kann", erklärt die 77-Jährige in der Doku. Die beiden Frauen arbeiten daher seit Jahren eng zusammen – erst im März kamen sie wieder zusammen. "Sie ist die mitfühlendste Frau, die ich kenne", findet Diana lobende Worte in "Behind Closed Doors" für die Königsgemahlin. Sie bewundere Camilla und schätze ihr Engagement sehr. Ebenso zeigen sich andere Betroffene in der Sendung dankbar für ihre Hilfe. Camilla gäbe "Überlebenden eine Stimme".

Das positive Feedback soll Camilla sehr zu schätzen wissen. Sie hatte es in den vergangenen Jahren alles andere als leicht. Unter den Royal-Fans gilt Charles' Liebste als unbeliebt. Bis heute muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die Ehe von Charles und Prinzessin Diana (✝36) zerstörte. Das Ganze befeuerte die Mutter von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) im Jahr 1995. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe. Es war etwas voll", erklärte Diana damals in einem brisanten Interview mit Martin Bashir (61) für BBC1.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diana Parkes und Königin Camilla im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988

Anzeige Anzeige