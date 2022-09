"Erschöpfung": Matthias Reim strich Konzerte wegen Burn-out

Müssen sich die Fans um Matthias Reim (64) Sorgen machen? Am Freitag hatte der Veranstalter Semmel Concerts alle in den kommenden zwei Monaten anstehenden Auftritte des Schlagersängers abgesagt. Als Grund wurden gesundheitliche Probleme genannt: Neben einer Stimmbandentzündung hätten sich noch weitere Probleme ergeben, die über einen längeren Zeitraum behandelt werden müssten. Nun ist klar: Matthias hat aufgrund von Überarbeitung wohl einen Burn-out erlitten.

Wie Bild erfahren haben will, soll der 64-Jährige am Donnerstagabend wegen seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung zwei Ärzte aufgesucht haben, wo er schließlich zusammenbrach. Die Mediziner hätten ihm dann geraten, sich mindestens zwei Monate aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, da er unter dem Burn-out-Syndrom leide. "Matthias ist in einem Zustand körperlicher und seelischer Erschöpfung. Er hat einfach zu viel gearbeitet und braucht jetzt eine längere Pause", erzählte wohl ein Bekannter des Musikers gegenüber dem Magazin.

Immerhin wolle Matthias den Fans auch keine Konzerte zumuten, bei denen er nicht wie gewohnt 100 Prozent geben kann. "Deshalb kommt er dem Rat seiner Ärzte jetzt nach. Aber es ist auch sein eigener Entschluss", fuhr der Insider fort. Am Freitagnachmittag soll dann entschieden werden, ob der siebenfache Vater in eine Klinik eingewiesen wird oder ob er sich zu Hause am Bodensee ausreichend erholen kann.

Getty Images Matthias Reim im April 2019

Getty Images Matthias Reim, Schlagerstar

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

