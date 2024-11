Wie Harrison Fords Sohn Ben vom Baseballstar zum Koch wurde

Hollywood-Star Harrison Ford (82) wurde 1966 zum ersten Mal Vater, als sein Sohn Ben Ford zur Welt kam. Dieser schaffte es ebenfalls, sich einen Namen zu machen – jedoch nicht in der Filmbranche, sondern in der Gastronomie, wie Gala berichtete. Bevor Harrison als Han Solo in Star Wars weltberühmt wurde, versuchte er sich ebenfalls als Koch. Doch im Vergleich zu seinem Sohn hatte der Schauspieler weniger Erfolg in der Küche.

Bens Karriereweg war nicht immer geradlinig. Ursprünglich träumte er von einer Profikarriere im Baseball, musste diesen Traum jedoch aufgeben, als er sich in jungen Jahren verletzte. Glücklicherweise entdeckte er schnell seine Leidenschaft für das Kochen und begann, sich in San Francisco durch allerlei Küchen zu arbeiten. Heute ist er Inhaber mehrerer Restaurants, darunter das beliebte "Ford's Filling Station" in Culver City. Seine kulinarischen Künste machen ihn nicht nur zu einem prominenten Namen in der Gastronomie, sondern auch zu einem beliebten Gast in TV-Formaten wie "Iron Chef America". Zudem hat er sein Wissen in einem eigenen Kochbuch weitergegeben.

Im privaten Leben erlebte der erfolgreiche Koch zuletzt jedoch Turbulenzen. Die Ehe mit seiner langjährigen Partnerin Emily endete letztes Jahr, als sie im November die Scheidung einreichte, welche im März dieses Jahres rechtskräftig wurde. Die Trennung erfolgte laut Medienberichten aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen". Bisher hat das Paar nicht öffentlich über das Ende ihrer Beziehung gesprochen. Neben den Herausforderungen seiner Karriere liegt Bens Fokus auf seinen Söhnen Ethan und Waylon.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Ford, Sohn von Harrison Ford

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Ford, Jules Verne Adventure Film Festival, 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige