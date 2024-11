Durch Leo schätzt Zara McDermott die kleinen Dinge im Leben

Louise Thompson (34) Sohnemann Leo feiert heute seinen dritten Geburtstag. Zara McDermott (27), seine Tante in spe, widmet dem Kleinen anlässlich dessen eine rührende Story auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag für unseren süßen Jungen, der heute drei Jahre alt wird! Du erhellst jeden Raum, den du betrittst, mit deinem breiten Grinsen und deiner ansteckenden Liebe für jeden", kommentiert die Reality-TV-Bekanntheit ein Bild, auf dem sie ihren "Leo Bär" freudestrahlend im Arm hält. Er erinnere sie stets daran, all die kleinen Dinge im Leben zu genießen, präsenter zu sein und die einfachsten Momente zu genießen.

Wie wichtig es ist, für die kleinen Momente im Leben dankbar zu sein, lernt Zara besonders durch ihre Freundschaft zu Leos Mama. Louise leidet an der chronischen Darmerkrankung Colitis ulcerosa und hatte erst kürzlich wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Nach einer Notoperation erlitt sie einen septischen Schock und verbrachte mehrere Wochen im Krankenhaus. Zuletzt äußerte die "Made in Chelsea"-Bekanntheit die Sorge, den Geburtstag ihres Sohnes nicht mit ihm verbringen zu können. Doch wie die Brünette auf Instagram berichtete, konnte sie rechtzeitig entlassen werden: "Morgen wirst du drei. Wow. Und ich kann diesen Tag mit dir verbringen. Doppelt wow. Ich weiß, was ganz oben auf meiner Dankbarkeitsliste steht."

Leo ist der gemeinsame Sohn von Louise und ihrem Verlobten Ryan Libbey. Der kleine Blondschopf erblickte am 15. November 2021 das Licht der Welt – an die Geburt erinnert sich seine Mutter aber nur ungern zurück. Der TV-Star hat während der Entbindung mehrere Liter Blut verloren und aufgrund eingetretener Komplikationen eine Nahtoderfahrung erlebt. Dieses Trauma wirkte sich zunächst auch auf Louises Bindung zu ihrem Kleinen aus. Sie entwickelte eine schwere posttraumatische Belastungsstörung und lebte in ständiger Angst. Dies erschwerte es ihr, sich an das Leben als Mama zu gewöhnen. Doch jetzt liebe sie es, Leos Mutter zu sein. "Ich weiß, dass meine gesammelte Erfahrung mir hilft, eine bessere Mama zu sein, weil sich meine ganze Lebensansicht verändert hat", erklärte Louise stolz im "How to Fail"-Podcast.

Anzeige Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Zara McDermott und Leo

Anzeige Anzeige

Instagram /louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige