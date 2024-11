Findet diese "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise statt?

In der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel wagten Christian und Emma den Schritt vor den Traualtar – und das, ohne sich vorher zu kennen. In der nächsten Folge sollte es für die beiden eigentlich auf Hochzeitsreise gehen. In der Vorschau ist allerdings von einem medizinischen Notfall die Rede. Werden ihre Flitterwochen wie geplant stattfinden können? Im exklusiven Promiflash-Interview verrät der frischgebackene Ehemann vorab erste Details dazu. "Am Tag der Hochzeit hat wohl noch keiner von uns damit gerechnet, wie der nächste Tag werden wird. Dass wir dann sogar noch in die Notaufnahme fahren werden, erst recht nicht. Der Tag hat dann aber doch noch ganz positiv geendet", betont er.

Wie sich Christian und Emma als Neu-Eheleute schlagen, erfahren die Zuschauer in der vierten Folge des Sozialexperiments. Feststeht, dass die beiden viele Gemeinsamkeiten haben: Sie essen kein Fleisch, sind sportlich, lernen Klavierspielen und haben beide einen großen Kinderwunsch. "Über die eine oder andere Gemeinsamkeit war ich tatsächlich etwas überrascht, grundsätzlich bin ich durch den Matching-Prozess aber auch schon davon ausgegangen, dass es gewisse Gemeinsamkeiten geben wird, derentwegen wir auch gematcht wurden", erklärt der 31-Jährige dazu gegenüber Promiflash.

Der Filialleiter bei einer Bank und die sozialpädagogische Assistentin gaben sich bei einer romantischen Zeremonie auf dem Barockschloss Lichtenwalde das Jawort. Zuvor erlebten beide eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. "Es ist schon verrückt, dass ich ihn jetzt sehe und er anwesend ist, ein paar Meter vor mir. Ich hoffe, ich mache einen guten Eindruck", erklärte die 25-Jährige vor der Trauung mit zittriger Stimme. Nach der Hochzeit legte sich die Nervosität jedoch schnell und die frischgebackene Ehefrau geriet ins Schwärmen: "Es ist wirklich perfekt."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Christian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige