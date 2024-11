König Charles ist gerührt von neuer Doku über Camilla

Offenbar war König Charles III. (76) tief berührt von der neuen Dokumentation über Königin Camilla (77), die einen Einblick in ihr karitatives Engagement bietet. Bei einem Empfang zu Ehren der Film- und Fernsehbranche in London sprach der Monarch offen über seine Emotionen bezüglich der Arbeit seiner Frau und der Doku. "Ich bin sehr stolz darauf. Es hat mich zu Tränen gerührt", gestand er laut The Telegraph gegenüber den anwesenden Gästen.

Während des Abends unterhielt sich Charles auch mit dem Schauspieler Damian Lewis (53), der die Dokumentation bereits gesehen hatte. "Es ist sehr bewegend, nicht wahr?", bemerkte Charles, als Damian ihm sein Lob aussprach. Der König erwähnte auch, dass die BAFTA Interesse an dem Film gezeigt habe, was die Bedeutung der Dokumentation unterstreicht. Die Regisseure des Films, Kerene Barefield und Naveed Chowdhary-Flatt, waren ebenfalls anwesend und freuten sich über das positive Feedback des Monarchen. "Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeit solche Emotionen hervorruft", meinten sie. Die Dokumentation mit dem Titel "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors" beleuchtet Camillas Engagement für Opfer von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch und ihre Unterstützung für Überlebende. Sie zeigt bisher unbekannte Seiten der Königin und ihr unermüdliches Bestreben, Veränderungen herbeizuführen.

Königin Camilla setzt sich seit vielen Jahren für soziale Belange ein und nutzt ihre Position, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Ihr besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt. Bereits vor ihrer Zeit als Mitglied der königlichen Familie war sie in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen aktiv. Die enge Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen hat ihr nicht nur Anerkennung, sondern auch tiefe persönliche Erfüllung gebracht. Charles und Camilla, die seit 2005 glücklich verheiratet sind, teilen die Leidenschaft für wohltätige Zwecke und stärken damit auch ihre persönliche Bindung. Gemeinsam haben sie zahlreiche Projekte initiiert und unterstützt, die das Leben vieler Menschen positiv beeinflusst haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Oktober 2024

Anzeige Anzeige