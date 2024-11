Loredana spricht offen über ihre Ex-Ehe und mentale Krisen

Loredana Zefi (29) wird in Kürze ein Buch veröffentlichen. In dem autobiografischen Werk schreibt sie über ihr Leben und mentale Tiefpunkte, die sie in der Vergangenheit erlebt hat. Hinter der Rapperin liegen ein paar schwere Jahre. 2018 heiratete sie den kosovarischen Musiker Mozzik, noch im selben Jahr bekamen sie eine gemeinsame Tochter. Die anschließende Trennung von ihm brachte ihr Leben aus der Bahn. "Meine Ehe war kaputtgegangen und mein Leben war gef*ckt, zumindest dachte ich das. Da habe ich erst gemerkt, wie viel Angst ich vor dem Alleinsein hatte. Ich war emotional komplett abhängig", gesteht sie im Gespräch mit Spiegel.

Als sie den Musiker kennenlernte, war sie selbst noch eine Teenagerin. Mit ihm nahm Loredana ihre ersten Songs auf. Nach der Geburt ihres Kindes zerbrach die Beziehung: "Wir hatten plötzlich unterschiedliche Interessen. Ich wollte bei der Kleinen bleiben, mich kümmern, nicht mehr so viel reisen. Er lebte weiter den Rapper-Lifestyle wie vor der Geburt." Das Beziehungsende setzte der jungen Mutter schwer zu. "Als wir uns trennten, war es, als wäre etwas in mir zerstört", erzählt sie und fügt hinzu: "Wenige Monate vorher war auch noch mein Vater gestorben, in mir waren 1000 negative Gedanken, Selbstzweifel und Fragen, die sich auftürmten zu Panik. Ihn nie wiederzusehen. Alleinerziehend zu sein. Meine Zukunft nicht klar zu sehen." Loredana habe aus Trauer nichts mehr essen können, wog am Tiefpunkt nur noch 43 Kilogramm, zudem hatte sie mit Panikattacken zu kämpfen. "Es wird alles ganz, ganz eng in der Brust, mein Herz rast", beschreibt sie die Symptomatik.

Harte Schale – weicher Kern? Nach außen repräsentierte Loredana stets das Image der coolen Rapperin. Aber auch während ihrer Zeit in der DSDS-Jury sah man die aus Albanien stammende Blondine immer mal wieder in emotionalen Momenten. Der älteste Kandidat der Staffel schaffte es mit seiner Performance sogar, die "Rosenkrieg"-Interpretin zu Tränen zu rühren. Schon bevor der 92-jährige Günter zu singen begann, flossen bei der Jurorin die Tränen.

Loredana und ihre Tochter im Juli 2023

Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

