So liebevoll kuschelt Laura Maria Rypa mit ihrem Sohnemann

Laura Maria Rypa (28) geht in ihrer Mutterrolle voll auf. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie immer wieder Beiträge, die sie ganz beschäftigt mit ihren Söhnen zeigen. Nun veröffentlichte die Influencerin zwei neue supersüße Bilder, auf denen sie mit ihrem ältesten Kind Leano Romeo (1) zu sehen ist. Glücklich lächelnd machte sie vor einem Spiegel die Schnappschüsse mit dem kleinen Mann und betitelte sie mit: "Mein kleiner großer Junge." Dabei war das Duo fast im Partnerlook gekleidet, beide trugen Sneaker, eine lässige Hose und einen Strickpulli.

In ihrer Story verriet die 28-Jährige, dass sie kaum glauben könne, wie schnell die Zeit vergeht. Zu den Bildern mit Leano, der Anfang nächsten Jahres zwei wird, schrieb sie: "Wann ist er bitte so schnell groß geworden?" Sie unterstrich den Satz mit einem weinenden Emoji. Auch ihre Fans konnten es kaum glauben. "So groß schon! Wie schnell das immer geht", kommentierte eine Person mit Herzchenaugen. Eine andere Zuschauerin war ebenfalls von dem Post begeistert und beschrieb Leano als "drolliges, Kerlchen". Pietro Lombardi (32), der Vater des Kindes, antwortete auf den Beitrag mit einem simplen Herzsymbol.

Erst kürzlich erzählte Laura, wie es ihr seit der Geburt ihres zweiten Sohnes Amelio Elija geht. Auf ihrem Profil schwärmte sie davon, Mutter zu sein: "Ich kann es selbst kaum glauben, wie sehr sich mein Leben in den letzten Jahren verändert hat, besonders in den letzten zwei. Von einem Kapitel ins nächste, und jetzt stehe ich hier, als zweifache Mama und könnte nicht glücklicher sein", schrieb die Verlobte von Pietro zu einem Clip, der Aufnahmen ihrer Kinder zeigt. "Ich bin unendlich dankbar für all die kleinen Momente, die großen Herausforderungen und das unglaubliche Glück, das diese Rolle mit sich bringt", führte sie weiter aus.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, Oktober 2024

