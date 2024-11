Tattoo-Panne: Christina Grass entdeckt einen Schreibfehler

Da ging aber etwas gewaltig schief! Christina Grass (36) kündigte vor einigen Wochen gegenüber ihren Followern auf Instagram an, dass sie bald eine Aktion von großer Bedeutung mit ihnen teilen würde – dies geschah allerdings nie. In einem Q&A ging die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin am Donnerstag schließlich auf die Frage ein, was es mit dem Projekt auf sich hatte: "Ich habe mir mit meinen besten Freundinnen ein Tattoo stechen lassen." Die Geheimniskrämerei hatte aber einen anderen Grund, denn Christina musste erst einen großen Schock verdauen. "Was soll ich sagen... Bei mir ist ein Schreibfehler drin", gestand die Influencerin.

Die 36-Jährige ist nun damit beschäftigt, den Fehler wieder auszubessern, wobei sie Hilfe von dem verantwortlichen Tattoo-Studio erwartete – aber Fehlanzeige. "Leider kam von dem Studio so wenig Resonanz und Vorschläge, dass ich echt sauer und enttäuscht bin", beschwerte sich die Reality-TV-Teilnehmerin. Allerdings will sie die missglückte Tätowierung in den kommenden Tagen mit ihren Followern teilen.

Christina hatte bereits vor dieser Panne ein turbulentes Jahr hinter sich. Erst im Juli dieses Jahres verkündete ihr damaliger Freund Marco Cerullo (36), dass die beiden sich getrennt hatten, was Christina sichtlich mitgenommen hatte. Sie erzählte auf ihrem Social-Media-Profil von einer schweren Zeit, die sie durchmachen müsse. "[Ihr habt] lange nichts von mir gehört. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei", gab sie offen zu. Christina und Marco hatten sich vor rund fünf Jahren bei Bachelor in Paradise kennengelernt und waren abgesehen von einer kurzen Trennung bis Mai 2024 ein Paar.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christina Grass und Marco Cerullo, Sommerhaus-Kandidaten 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige