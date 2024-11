Das haben Oliver Sanne und Jil durch das Sommerhaus gelernt

Oliver Sanne (38) und seine Partnerin Jil Rock zogen als Nachzügler in Das Sommerhaus der Stars ein. Ganz knapp vor dem Halbfinale mussten die beiden allerdings wieder die Heimreise antreten. Auch wenn ihre Zeit in dem Bocholter Landhaus nicht besonders lange war, haben die beiden aus ihrer Zeit dort einiges über ihre Beziehung gelernt, wie sie im Interview mit Promiflash verraten: "Wir konnten für uns mitnehmen, dass wir ein wunderbares, loyales, respektvolles, sympathisches Paar sind und dass Reality-TV nicht immer unter der Gürtellinie stattfinden muss", berichten die beiden.

Der Ex-Bachelor und seine Freundin sind überzeugt davon, sich im Sommerhaus von ihrer besten Seite gezeigt zu haben. "Man kann auch mit Normalität punkten, wenn man etwas Köpfchen und Humor besitzt", betonen sie und fügen hinzu: "Wir sind stolz, dass wir uns treu geblieben sind und zeigen konnten, dass man auch in Würde verlieren kann, ohne Hass auf andere." Die Enttäuschung über ihre Niederlage sei natürlich trotzdem da: "Wir waren bitter enttäuscht und hätten uns ein anderes Spiel gewünscht. Die Auswahl des Spiels hat viele Fragen aufgeworfen, aber am Ende des Tages hat es nun mal so kommen sollen."

Ein so frühes Ende ihrer Teilnahme haben wohl die wenigsten erwartet. Mit ihrem Einzug hatten Jil und der 38-Jährige die Promi-WG nochmal so richtig aufgemischt. "Wir haben nur noch den Angstfurz in der Luft gerochen", erinnert sich Oliver scherzend im Promiflash-Interview an den Moment, als ihre Mitkandidaten merkten, dass es sich bei den Nachrückern um echte Konkurrenz handeln könnte.

RTL Jil Rock und Oliver Sanne, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Ägypten-Urlaub

