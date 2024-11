David Beckham zeigt durchtrainierten Körper in der Sauna

David Beckham (49) heizte seinen Fans in den sozialen Medien ordentlich ein! Der ehemalige britische Fußballstar veröffentlichte am Freitag einen neuen Schnappschuss, auf dem er seinen durchtrainierten Körper zur Schau stellt. Auf dem Bild sitzt der Mann von Victoria Beckham (50) mit nachdenklichem Blick in der Sauna – und dabei trägt er nur enge weiße Boxershorts und ein Handtuch um den Hals. "Entspannung am Freitag", betitelte der vierfache Vater das Social-Media-Posting kurz und knapp.

David versorgt seine Fans regelmäßig mit solchen Oben-ohne-Fotos. In der Kommentarspalte bringen zahlreiche User zum Ausdruck, dass sie sich über derartigen Content von ihrem Idol auch durchaus freuen. "Wow! Wann hörst du damit auf, so gut auszusehen?", "Perfekter Mann" oder auch "Du siehst aus wie die Statue von einem griechischen Gott", schwärmen beispielsweise drei Nutzer in den höchsten Tönen. Und auch Davids Sohn Romeo Beckham feiert den freizügigen Netzbeitrag offenbar. Er kommentierte das Pic kurz und knapp mit einem Emoji von einem durchtrainierten Arm.

David darf sich schon bald über einen großen Meilenstein freuen! Dem Ex-Sportler wird eine große Ehre zuteil: Er bekommt laut Daily Mail einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood verliehen. Die Zeremonie soll schon in den kommenden Monaten in der Sonnenmetropole Los Angeles stattfinden. Bislang äußerte sich der Brite aber noch nicht dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham, Ex-Fußballer

Anzeige Anzeige