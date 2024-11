Dolly Partons Bruder David Wilburn Parton (82) ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Parton-Familie: David Wilburn Parton, der ältere Bruder von Country-Star Dolly Parton (78), ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Schwester Stella verkündete den Verlust am Freitag in den sozialen Medien. In einem Beitrag auf X schrieb sie: "Mein Bruder David ist heute Morgen friedlich von uns gegangen. Es ist nie leicht, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, aber er hat nun seine Engelsflügel bekommen und ruht nun in Frieden." David verstarb in seinem Zuhause in White Pine, Tennessee.

David Wilburn Parton wählte ein Leben abseits des Rampenlichts, anders als seine berühmten Schwestern Dolly und Stella. Er arbeitete viele Jahre als Brückenbauaufseher bei der Simpson Construction in Tennessee, fernab von Glanz und Glamour des Showbiz. Er war eines von elf Kindern und hinterlässt eine große Familie, die sich in der Region um Kingsport, Johnson City und Knoxville verteilt.

Die Parton-Familie bestand aus insgesamt elf Geschwistern, David war der zweitälteste von sechs Brüdern und fünf Schwestern. Innerhalb weniger Jahre ist dies der dritte Verlust, den die Familie verkraften muss: Bereits 2021 verstarb Bruder Randy im Alter von 67 Jahren an Krebs, und 2018 musste sie Abschied von Bruder Floyd nehmen, der mit nur 61 Jahren verstarb. Dolly, die für ihre enge Bindung zur Familie bekannt ist, hat sich bislang nicht öffentlich zum Tod ihres Bruders geäußert.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Randy und Dolly Parton 2005