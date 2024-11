Entlassung: Mike Cees soll Ex Michelle um Geld gebeten haben

Mike Cees sitzt aktuell im Gefängnis und soll am 8. Januar entlassen werden. Gegen eine Zahlung von 150 Euro könnte der ehemalige Sommerhaus-Kandidat allerdings schon vor den Weihnachtsfeiertagen auf freien Fuß kommen. Wie Bild berichtet, soll er genau deswegen seine Noch-Ehefrau Michelle Monballijn in einem fünfseitigen Brief um Geld gefragt haben – samt Angabe der Bankverbindung der Landesjustizkasse Bamberg. Falls die Zahlung nicht eingeht, darf Mike erst Anfang Januar entlassen werden.

Michelle scheint ihrem Ex jedoch nicht aus der Patsche helfen zu wollen. "Der Brief ist eine Art Hilfeschrei. Ich habe Mitleid mit ihm, aber ich werde ihn nicht freikaufen. Er schuldet mir sowieso noch Geld", erklärt sie gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Mike muss jetzt selbst mal sehen, wie er da rauskommt und auch etwas draus lernen. Ihm ist nicht geholfen, wenn man ihn immer aus der Sch***e holt." Mike soll seiner Ex nämlich schon rund 10.000 Euro schulden.

Mike wurde nach einem Betrugsprozess Ende Oktober festgenommen. Aktuell sitzt er seine Strafe noch ab. Auch wenn er und Michelle schon längst getrennte Wege gehen, scheint die Situation die Schauspielerin sehr zu belasten: "Mike ist ein Drecksack und das sage ich ihm auch so ins Gesicht. Aber ich möchte auch nicht, dass er sein Leben an die Wand fährt. Ich war zuletzt so down, dass ich beim Dreh für meine neue Sport1-Show mit einem Schwächeanfall zusammengebrochen bin."

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

