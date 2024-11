Fans verwechseln Kim Kardashian auf neuem Foto mit Kylie

Kim Kardashian (44) begeistert immer mal wieder mit heißen Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account. Auf den neuesten Exemplaren befindet sie sich backstage ihrer Skims-Kampagne, für die sie mit dem Modehaus Dolce & Gabbana kollaboriert, und modelt ein weißes Unterwäsche-Set. Mit ihren lasziven Posen setzt der TV-Star ihre Kurven perfekt in Szene – aber das ist nicht der Grund, warum die Bilder so für Aufsehen sorgen. "Oh mein Gott! Ich dachte echt, das wäre Kylie" und "Du siehst so sehr wie Kylie aus! Echt unglaublich", schreiben viele Fans unter den Beitrag. Sie finden, dass Kim ihrer Schwester Kylie Jenner (27) zum Verwechseln ähnlich sieht.

Ob Kim diese vielen Anmerkungen so gut gefallen, bleibt fraglich. Auch Kylie hält sich zurück – sie likt das Foto lediglich. Dass es im Kardashian-Jenner-Clan immer mal wieder Spannungen gibt, ist nichts Neues. Khloe (40), Kourtney (45), Kim, Kendall (29) und Kylie sind dafür bekannt, in ihrer Reality-Show The Kardashians jegliches Familiendrama auszuhandeln. Erst kürzlich verriet ein Insider gegenüber OK!, dass Kim einen tieferliegenden Groll gegenüber ihrer Familie hege. "Kim hat das Gefühl, dass sie von ihrer Familie nicht genug Anerkennung dafür bekommt, dass sie sie auf diese Reise mitgenommen hat. Sie ärgert sich darüber, wie überheblich sie sind und findet, dass sie ihr täglich für ihr verwöhntes Leben danken sollten", gab der Informant damals preis.

Obwohl das Drama zwischen den fünf Schwestern immer mal wieder überkocht, zeigen sie sich am Ende des Tages immer wieder als Einheit. Egal ob bei Galas oder auf dem roten Teppich – die Kardashians und Jenners bleiben eben Schwestern. Und dazu gehört auch, gemeinsam Zeit zu verbringen: Wie Kim auf ihrem Social-Media-Kanal teilte, veranstalteten sie sogar erst vor zwei Wochen eine riesige Filmnacht, und Kim durfte mitsamt ihrer ganzen Familie eine exklusive Watchparty zum Film "Wicked" abhalten. Dazu erschienen auch Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37), die die beiden Hauptfiguren in dem Streifen verkörpern.

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kimkardashian Die Kardashians mit Cynthia Erivo und Ariana Grande, Oktober 2024

