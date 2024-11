Herzogin Meghan ganz in Rot: Das steckt hinter der Farbwahl

Herzogin Meghan (43) hat bei ihren jüngsten öffentlichen Auftritten mit auffälligen roten Kleidern für Aufsehen gesorgt. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) ist eigentlich bekannt für ihre Vorliebe für beige und neutrale Töne – die sie einst wählte, um der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) nicht die Schau zu stehlen. Doch nun setzt sie vermehrt auf leuchtendes Rot: Zuletzt präsentierte sie sich bei einer Wohltätigkeitsgala in Los Angeles in einem atemberaubenden roten Seidenkleid von Carolina Herrera im Wert von knapp 6.000 Euro. Doch was steckt dahinter?

Die Stylistin Kate Jones erläutert nun gegenüber MailOnline die Symbolik hinter der Farbwahl: "Rot steht traditionell für Macht, Opulenz, Leidenschaft und Liebe. Es ist eine mutige und aufregende Farbe, besonders wenn man sie von Kopf bis Fuß trägt." Meghan wolle mit diesem starken Farbton Stärke und Selbstvertrauen ausstrahlen und zeigen, dass sie keine Angst habe, aufzufallen. "Primäres Rot passt zu jedem Hauttyp, aber viele Menschen scheuen sich, es zu tragen", ergänzt die Fachfrau. Neben dem Auftritt in Los Angeles trug Meghan 2021 bei der Salute to Freedom Gala in New York ein eindrucksvolles rotes Kleid und glänzte auch schon 2020 beim Mountbatten Festival of Music in einer roten Robe von Safiyaa.

In ihrer Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" gab sie Einblicke in ihre frühere Kleiderwahl: "Als ich im Vereinigten Königreich war, trug ich selten Farben. Ich trug oft gedeckte Töne, um einfach nicht aufzufallen. Ich versuchte, nicht herauszustechen. Ich wollte die Familie nicht in Verlegenheit bringen", erklärte die 43-Jährige. Die verstorbene Königin hingegen war bekannt dafür, durch ihre farbenfrohen Ensembles bei Veranstaltungen leicht erkennbar zu sein. Meghans aktueller Griff zu kräftigem Rot könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie sich nun freier fühlt und bereit ist, ihr eigenes Statement zu setzen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021 in New York City

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

