Blackpink-Lisa flasht mit Gesang bei Victoria's-Secret-Show

Am 15. Oktober veranstaltete Victoria's Secret eine legendäre Fashionshow – und das nach sechs Jahren Pause. Musikalisch untermalt wurde die Unterwäsche-Show von erstklassigen Acts. Tyla, Cher (78) und Lisa Manobal (27) von Blackpink traten live auf, um die Models auf dem Laufsteg mit ihrem Gesang zu begleiten. Dabei sorgte vor allem der Auftritt der thailändischen Sängerin für pure Begeisterung unter den Zuschauern. Wie in einem kurzen Video auf Instagram zu sehen ist, performte sie unter anderem den Song "Moonlit Floor", eine Neuauflage des berühmten "Kiss Me"-Hits von Sixpence None the Richer.

Unter dem Beitrag auf Social Media sammelten sich binnen weniger Minuten unzählige Kommentare von Fans, die aufgrund der Performance der 27-Jährigen komplett ins Schwärmen gerieten. "Lisa war großartig", "Lisas Auftritt ist genial und das Highlight der Show" oder "Wenn sie nicht gesungen hätte, hätte ich gedacht, dass sie eines der Models ist! Sie ist erstaunlich", lauten nur einige der positiven Reaktionen ihrer Anhänger.

Außerdem gab es in der Show eine echte Premiere: Erstmals waren auch Plus-Size-Models auf dem Laufsteg zu sehen. Victoria's Secret war in der Vergangenheit wegen der ausschließlichen Darstellung dünner Models immer wieder in die Kritik geraten. Trotz der Neuerung konnte die Show nicht sonderlich punkten."Wir haben so lange nach dem Comeback gefragt und jetzt ist es so langweilig und glanzlos! Die haben die hässlichsten Outfits an die krassesten Models gegeben, wie blöd!", war nur einer der enttäuschten Kommentare auf X.

Getty Images Lisa von Blackpink, September 2024

Getty Images Die Victoria's-Secret-Show 2024

