Mike Tyson zeigte im Livestream versehentlich nackten Po

Box-Legende Mike Tyson (58) sorgte am Freitagabend vor seinem großen Kampf mit Jake Paul (27) für einen Moment, der mehr Aufmerksamkeit erregte als ein perfekt gesetzter rechter Haken. Nach einem von Netflix übertragenen Live-Interview drehte sich der Boxer um und wollte den Raum verlassen. Doch statt eines heldenhaften Abgangs legte er eine unfreiwillige Showeinlage hin, mit der wohl die wenigsten Zuschauer gerechnet hatten: Die nackten Pobacken des ehemaligen Weltmeisters flackerten in voller Pracht über Millionen von Bildschirmen, da Mike zu diesem Zeitpunkt nur einen Hodenschutz trug. Dieses sogenannte Suspensorium bedeckt zwar den Intimbereich, bietet aber freie Sicht auf das Hinterteil des Trägers. Rosie, eine der Moderatorinnen des Abends, kommentierte den Vorfall schmunzelnd: "Auf diese Hinternansicht hätten wir verzichten können."

Die überraschende Szene, live aus dem AT&T Stadium in Arlington, Texas, übertragen, sorgte für einen Sturm der Reaktionen auf der Social-Media-Plattform X. Unter anderem fragte ein User ungläubig: "Habe ich gerade Mikes blanken Hintern auf meinem Bildschirm gesehen?" Trotz des kurzen Schreckmoments für die Zuschauer blieb die Vorfreude auf den Boxkampf ungebrochen. Der Vorfall folgte auf eine hitzige Begegnung zwischen den Rivalen bei der Waage am Vortag. Dort hatte die Boxikone Jake unvermittelt auf die Wange geschlagen – angeblich, weil dieser ihm auf den Fuß getreten sei.

Der Boxkampf zwischen Mike und Jake am 15. November 2024 war die erste Live-Sportübertragung von Netflix und damit ein bedeutender Schritt des Streaminganbieters in Richtung Live-Sportangebot. Der Hauptkampf begann um ca. 22:00 Uhr texanischer Ortszeit, was in Deutschland etwa 5:00 Uhr am Samstagmorgen entsprach. Nach einem explosiven Start von Iron Mike übernahm Jake ab der dritten Runde das Zepter und gewann schließlich eindeutig nach Punkten. Damit konnte der YouTuber ein weiteres Mal beweisen, dass er im Ring mittlerweile ein absolut ernstzunehmender Gegner ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul bei der Pressekonferenz für ihren Boxkampf im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tyson in Las Vegas, März 1996

Anzeige Anzeige