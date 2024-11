Prinz William und Prinzessin Kate haben wohl keinen Butler

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) nehmen ihre familiären Verpflichtungen sehr ernst und haben bewusst entschieden, den Personalbestand in ihrem Zuhause "Adelaide Cottage" in Windsor überschaubar zu halten. Laut dem Royal-Experten Robert Hardman haben sie nur einen einzigen Angestellten, der vielseitig alles von Gepäck bis zu Uniformen betreut. "Ein Butler ist hier nicht zu finden. Sie sind grundsätzlich allein mit den Kindern", schreibt er in dem Buch "New King, New Court". Dies unterstreicht das Bedürfnis der beiden Royals, so viel Zeit wie möglich gemeinsam mit ihren drei Kindern – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – zu verbringen.

Ihre Fokussierung auf die Familie hat nach Kates Krebserkrankung zusätzlich an Bedeutung gewonnen. William teilte kürzlich in einem Interview mit der britischen Times, dass er optimistisch in die Zukunft blickt: "Ich denke, Catherine [Kate] wird im nächsten Jahr hoffentlich wieder mehr tun können." Kates Gesundheitszustand hat sich nach Abschluss ihrer Chemotherapie im September verbessert. Auf dem jährlichen Remembrance Sunday in London trat sie jetzt gemeinsam mit König Charles III. (76) auf und überwachte das Geschehen von der Seite, während William und andere Mitglieder der königlichen Familie Kränze niederlegten.

Abseits des öffentlichen Lebens konzentriert sich das Königspaar weiterhin auf die Erholung und das Wohlbefinden der Familie. 2024 war für William nicht einfach, da sowohl seine Frau als auch sein Vater, König Charles, mit Krebs diagnostiziert wurden. Trotz der Herausforderungen betonte er laut US Weekly auf einem Event in Kapstadt seinen Stolz auf die Stärke seiner Familie: "Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater. Dafür, wie sie mit den Dingen umgegangen sind." In kleinen Momenten des Friedens und der Nähe finden die Royals offenbar Kraft und Halt.

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern, Vatertag 2023.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Prinzessin Anne, Royal British Legion Festival

