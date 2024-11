Timothée Chalamets größte Herausforderung war seine Figur

Timothée Chalamet (28) gehört mittlerweile zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods – doch der Weg dahin war lang. Wie der Dune-Star im Interview mit Apple Music nun verriet, hatte er zu Beginn seiner Karriere mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Er erzählte, dass er wegen seines schmalen Körperbaus oft abgelehnt und ihm geraten wurde, zuzunehmen. "Wenn ich für Filme wie 'The Maze Runner' oder 'Divergent' vorgesprochen habe, kam immer die Rückmeldung: 'Oh, du hast nicht den richtigen Körper.' Ich hatte einen Agenten, der mich anrief und sagte: 'Du musst zunehmen'", gab der Filmstar zu.

Rückblickend betrachtet der Wonka-Darsteller die Herausforderungen und Ablehnungen als große Hilfestellung. Timothée ließ sich von all dem nämlich nicht abschrecken und blieb seinem Ziel, Schauspieler zu werden, treu. Er suchte und fand seinen Weg anfänglich in Filmen mit kleinerem Budget. So spielte er beispielsweise in "Beautiful Boy", "Lady Bird" und "Miss Stevens" mit. Mit der Besetzung der Hauptrolle im Film "Call Me By Your Name" gelang dem 28-Jährigen schließlich 2017 sein Durchbruch. Ein Jahr später wurde er für diesen Film sogar für einen Oscar nominiert.

Seit seinem Durchbruch ergatterte Timothée eine Hauptrolle nach der anderen. Außerdem arbeitete er bereits mit Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio (50), Hugh Grant (64) und Jennifer Lawrence (34) zusammen. Zuletzt wurde er an der Seite von Gwyneth Paltrow (52) gesehen. Die beiden Leinwandhelden arbeiten aktuell am Dreh des Films "Marty Supreme" – und wie es scheint, dürfen sich die Fans auf heiße Kussszenen freuen. "Er ist wirklich höflich, sehr talentiert und einfach angenehm im Umgang", schwärmte Gwyneth zu Gast in der "Drew Barrymore Show" und betonte zufrieden: "Ich habe wirklich viel Spaß mit ihm."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Timothée Chalamet im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet am Set von "Marty Supreme"

Anzeige Anzeige