Ahnte Vanessa Nwattu etwas von Aleksandars Verlobungsantrag?

Hier werden bald die Hochzeitsglocken läuten: Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu haben sich verlobt! Im exklusiven Promiflash-Interview erzählt die Temptation Island VIP-Bekanntheit, dass sie absolut nichts von Aleks' Plan mitbekam. "Ich habe von dem Antrag wirklich überhaupt nichts geahnt", erzählt sie. Denn sie war davon ausgegangen, dass sie und ihr Liebster einfach ein normales Fotoshooting haben – mit dem gleichen Fotografen, der ihnen in Deutschland schon über den Weg gelaufen ist. Was für ein krasser Zufall, dass genau der Fotograf auch gerade in der Türkei ist – richtig? Falsch! "Dass er extra eingeflogen wurde, weil Aleks einen Antrag geplant hatte und er nur mitspielt, hätte ich nie erahnen können", gibt Vanessa zu.

Der lange Plan hat sich gelohnt: Vanessa hat ja gesagt und die beiden Turteltauben scheinen überglücklich. Aber hat Aleks alles allein auf die Beine gestellt? Im Interview mit Promiflash erklärt der Love Island-Star stolz: "Meine Familie war darüber informiert, so wie Vanessas Vater, den ich vorab um Erlaubnis gefragt habe. Jedoch waren sie nicht in die konkrete Planung des Antrages mit einbezogen. Die Planung und Organisation habe ich allein gemacht." Und die ist ihm auch gelungen. Auf Instagram teilten die beiden ein emotionales Video des Antrags – dazu schrieb der Fitness-Influencer, dass er sich aktiv dafür entschieden hatte, in der türkischen Region Kappadokien vor seiner Partnerin auf sein Knie zu gehen. "Da wir unseren ersten Kuss in einem Heißluftballon hatten, eignete sich Kappadokien mit diesem weltweit einmaligen und traumhaften Horizont voller Heißluftballons als perfekter Antragsort", meinte er.

Während des Antrags schüttete Aleks seiner Vanessa das Herz aus. "Wir sind mittlerweile bei Tag 846 angekommen. In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen", schwärmte er und fügte verliebt hinzu: "Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner." Und auch im Text zu dem Clip hat er ein paar tiefgründige Worte für seine Partnerin parat. "Ich bin unfassbar stolz, dich ab sofort meine 'Verlobte' nennen zu dürfen und unendlich dankbar dafür, dass du dein zukünftiges Leben gemeinsam mit mir teilen möchtest", schrieb er und nannte sie seinen "Engel".

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Mai 2024

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Influencer-Pärchen

