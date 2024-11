Ganz schön gewagt: Königin Máxima zeigt sich im Leder-Look

Königin Máxima (53) bei einer Veranstaltung in Amsterdam mit einem khaki-grünen Oberteil im Leder-Look für Aufsehen. Am Dienstagabend nahm sie am SparkOptimus Financial Services 2030 Women's Leadership Circle teil, wo sie über finanzielle Gesundheit sprach. Die Ehefrau von König Willem-Alexander (57) stach mit ihrer mutigen Modewahl hervor und zeigte einmal mehr, dass sie keine Angst davor hat, mit königlichen Modekonventionen zu brechen. Während der Veranstaltung führte Máxima ein aufschlussreiches Gespräch mit Alexandra Jankovich, der Mitbegründerin des Beratungsunternehmens SparkOptimus, über die Zukunft der Finanzdienstleistungen.

Als Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für integrative Finanzierung nimmt Máxima ihre Rolle ernst, weltweit finanzielle Inklusion zu fördern. Bei dem Event betonte sie die Bedeutung finanzieller Gesundheit und wie der Zugang zu Finanzdienstleistungen, Individuen und Gemeinschaften stärken kann. Ihre Kleiderwahl könnte durch die Abkehr von der traditionellen königlichen Garderobe ihre Botschaft unterstreichen, dass Frauen in Finanz- und Führungspositionen tragen können, was sie möchten. Auch abseits davon ist Máxima jedoch dafür bekannt, ihre königlichen Pflichten mit einem modernen Stil zu verbinden – und auch dieses Mal gelang ihr die Balance zwischen Professionalität und persönlichem Ausdruck.

Modebegeisterte schauen oft zu Máxima auf. Häufig trägt sie Stücke ihrer Lieblingsmarke – dem belgischen Modelabel Natan Couture. Erst kürzlich wurde sie wieder bei verschiedenen Anlässen in Kreationen von Natan Couture gesehen, was ihre Loyalität zur Marke unterstreicht. Ob bei einer nationalen Konferenz über den Zugang zu Kunst und Kultur oder beim Engagement für Kinder in Bildungsinitiativen: Sie wählt oft Outfits, die ihre lebendige Persönlichkeit widerspiegeln. Trotz gelegentlicher Kritik von einigen, denen nicht alle ihre Modeentscheidungen gefallen, überrascht und begeistert Máxima immer wieder mit ihrem Stil.

Instagram / koninklijkhuis Alexandra Jankovich und Königin Máxima im November 2024

ActionPress Königin Máxima, 2024

