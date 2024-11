Nach Sieg über Mike: Jake Paul fordert Conor McGregor heraus

Der YouTuber und Boxer Jake Paul (27) sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er Mike Tyson (58) in einem Boxkampf besiegte. Dabei wurde er einstimmig von den Punktrichtern zum Sieger erklärt. Doch anstatt sich auszuruhen, richtet Jake seinen Fokus sofort auf Conor McGregor (36) – einen Kämpfer der Mixed Martial Arts (MMA). Auf X forderte er den sportlichen Superstar zu einem Kampf heraus. "Lieber Conor, ich weiß, dass du meinem Team gesagt hast, du würdest mit mir bei 77 Kilo kämpfen. Das wird nie passieren. Aber lass es uns im MMA machen. Ohne Gewichtsklasse, so wie es früher gemacht wurde. Aber du wirst es nicht tun."

Diese Provokation ist, wie TMZ berichtet, nicht neu, denn Jake fordert Conor bereits seit Jahren heraus. Er behauptet sogar, dass er den irischen Star unter den Regeln der Ultimate Fighting Championship (UFC) – der größten MMA-Organisation – k.o. schlagen würde. Nach seinem Sieg über Mike fühlt sich Jake nun bestärkt, seine Herausforderung zu erneuern. Conor hat in der Vergangenheit gelegentlich auf Jakes Provokationen reagiert, aber ihn meist als "kleinen Schwachkopf" abgetan. Dennoch hat er die Möglichkeit eines Kampfes nie vollständig ausgeschlossen.

Jake Paul, der seine Karriere als YouTuber begann, hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Boxwelt gemacht. Seine öffentliche Fehde mit Conor McGregor hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt und spaltet die Fangemeinde. Conor, der als "The Notorious" bekannt ist, hat seinerseits eine bewegte Karriere hinter sich und holte sich bereits mehrere MMA-Champion-Titel. Beide Kämpfer teilen eine Vorliebe für provokante Statements und sorgen regelmäßig für Schlagzeilen außerhalb des Rings. Die Aussicht auf ein Duell zwischen Jake und Conor elektrisiert die Kampfsportwelt, und viele Fans fragen sich, ob es zu diesem lang ersehnten Aufeinandertreffen kommen wird.

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

Getty Images Jake Paul, YouTuber

