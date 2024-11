Königin Mary zeigt private Momente mit ihren Border Collies

Königin Mary (52) erlaubte ihren Fans jetzt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Während eines Waldspaziergangs fotografierte sie ihre beiden Border Collies, Coco und Grace, und teilte das stimmungsvolle Bild mit der Überschrift "Herbstfarben" auf Instagram. Der Schnappschuss zeigt eine andere Facette ihres Lebens abseits des öffentlichen Rampenlichts, in dem sie gewöhnlich in spektakulären Outfits an der Seite ihres Ehemanns, König Frederik (56), zu sehen ist.

Die Reaktionen auf das von Mary selbst aufgenommene Foto waren durchweg positiv. Viele lobten nicht nur die schönen Hunde, sondern auch das fotografische Talent der 52-Jährigen. "So schön! Die Königin macht tolle Fotos!", schrieb ein begeisterter Follower. Ein anderer kommentierte: "Sehr schön, die beiden Border Collies sind auch meine Favoriten. Komplimente an die talentierte Fotografin Königin Mary." Border Collies gelten laut Hello! als energisch, intelligent und loyal – Eigenschaften, die sie zu idealen Begleitern im königlichen Alltag machen.

Die Vorliebe für tierische Gefährten ist unter den Royals weit verbreitet. So verriet Fürstin Charlène (46) von Monaco kürzlich gegenüber Gala, dass sie und Fürst Albert II. (66) Chihuahuas und einen Rhodesian Ridgeback namens Khan besitzen. Auch im britischen Königshaus waren die treuen Begleiter schon seit jeher beliebt: Während ihrer 60-jährigen Regentschaft besaß Queen Elizabeth II. (✝96) mehr als 30 Corgis. Und auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sind stolze Besitzer eines Cocker Spaniels namens Orla, der bereits in mehreren offiziellen Fotos zu sehen war.

Instagram / detdanskekongehus Königin Marys Hunde, 2024

Getty Images Die Queen mit ihrem Corgi im Februar 1970

