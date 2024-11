Laura Mania hat sich mit ihrem Partner Dorant verlobt

Was für wundervolle Nachrichten von Laura Mania und ihrem Partner Dorant: Die beiden Turteltauben sind verlobt! Auf Instagram teilt der Realitystar einen kurzen Clip, den offensichtlich ihr Liebster gefilmt hat. Darin steht die Influencerin an einem Strand und guckt hinaus auf das weite Meer, während malerisch die Sonne untergeht. "Leute, ich habe es geschafft! Wir sind Mann und Frau. Wir sind verlobt", erzählt Dorant in den Aufnahmen stolz. Laura hält überglücklich ihren Verlobungsring hoch und zeigt grinsend den großen Stein. Zum Video schreibt sie: "Danke für all die Tage, an denen ich mich von dir geliebt und geschätzt gefühlt habe. Mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie dankbar ich bin, dich zu haben."

Zeitgleich mit den News veröffentlichen die beiden auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal noch ein längeres Video, in dem Dorant Einblicke in die Planung des Antrags gibt. Tatsächlich hatte er den Antrag schon eine ganze Weile vor, doch weil er es unbedingt im Urlaub machen wollte und immer wieder etwas dazwischenkam, kam es erst jetzt dazu. Akribisch hat der Webstar den Antrag in die Wege geleitet: Auf Sardinien sollte es passieren, denn das ist Lauras Traumreise. Der Ring stellte anfangs ein kleines Problem dar: Viele der Diamanten, die Dorant für seine Herzdame kaufen wollte, lagen weit über seinem Budget. Am Ende fand er jedoch das perfekte Schmuckstück und hat sogar die Familien der beiden in die Planung miteinbezogen.

Die beiden sind erst etwa ein Jahr zusammen. Die Verlobung ist allerdings nicht der erste große Meilenstein in der Beziehung der beiden Turteltauben: Laura und Dorant erwarten ein gemeinsames Kind! Im Juli dieses Jahres hat die Ex on the Beach-Bekanntheit diese süßen Nachrichten publik gemacht. Kurz stand es kritisch um den kleinen Nachwuchs, denn der Fötus war etwas zu klein für den Stand der Schwangerschaft. Doch mittlerweile scheint es dem Sprössling wieder gutzugehen. Während ihres Sardinien-Urlaubs haben die beiden werdenden Eltern außerdem verraten, dass sie einen Jungen erwarten!

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige