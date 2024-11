Timothée Chalamet sollte für frühere Filmrollen zunehmen

Der Schauspieler Timothée Chalamet (28) hat in einem Interview mit Zane Lowe (51) von Apple Music enthüllt, dass ihm zu Beginn seiner Karriere gesagt wurde, er habe nicht den richtigen Körper für große Filmrollen. Im Gespräch erzählte der 28-Jährige, dass ein Agent ihm nahegelegt habe, zuzunehmen, um seine Chancen in Hollywood zu verbessern. "Wenn ich für Filme wie 'Maze Runner' oder 'Divergent' vorgesprochen habe, war das Feedback immer: 'Oh, du hast nicht den richtigen Körper'", teilte Timothée mit. "Ich hatte einen Agenten, der mich anrief und sagte: 'Du musst zunehmen', nicht aggressiv, aber dennoch deutlich."

Anstatt jedoch sein Äußeres zu verändern, entschied sich Timothée dafür, seinen eigenen Weg in der Filmindustrie zu finden. Er konzentrierte sich auf Filme, die seinem Stil und seinen Fähigkeiten entsprachen. "Ich habe meinen Weg in diesen sehr persönlichen Filmen gefunden", sagte er im Interview. Zu seinen bedeutenden Rollen zählen Filme wie "Call Me By Your Name", für den er eine Oscar-Nominierung erhielt, sowie "Beautiful Boy", "Lady Bird", "Little Women" und "Hot Summer Nights". Durch diese Projekte konnte er sein Talent unter Beweis stellen, ohne sich verbiegen zu müssen.

Diese Herausforderungen halfen Timothée auch dabei, eine tiefe Verbindung zu Bob Dylan (83) herstellen zu können, den er im kommenden Biopic "A Complete Unknown" verkörpern wird. "Ich kann mich mit einigen der Dinge identifizieren, die er durchgemacht hat", erklärte er. So wie Bob einst ein Rock'n'Roll-Star wie Buddy Holly (✝22) oder Elvis Presley (✝42) sein wollte, strebte Timothée nach großen Filmrollen in Blockbustern. Beide mussten erkennen, dass ihr Erfolg darin liegt, ihrem individuellen Stil treu zu bleiben. Interessanterweise führte diese Erkenntnis dazu, dass Timothée nun die Gelegenheit hat, einen seiner Idole auf der Leinwand zu spielen. "Für Bob war es die Folk-Musik, für mich waren es persönlichere Filme", fügte er hinzu.

Getty Images Timothée Chalamet bei den Golden Globe Awards 2024

Getty Images Sänger Bob Dylan im Jahr 1965

