Trotz der Kritiker: Selena Gomez liebt ihren Körper total

Selena Gomez (32) hat kürzlich klargestellt, dass sie nach allem, was ihr Körper durchgemacht hat, ihre Figur liebt und niemandem erlaubt, ihr das Gefühl zu geben, anders zu denken. Obwohl sie laut einem Insider von Hatern unbehelligt bleibt, hat sie kürzlich dennoch auf einige gemeine Kommentare reagiert und sich gegen die Hater gewehrt, wie OK! Magazine berichtet. Selena, die seit Dezember 2023 in einer Beziehung mit Musiker Benny Blanco (36) ist, betont, dass sie trotz der Fallstricke, die mit dem Prominentenstatus einhergehen, gelernt hat, den Wert und das Privileg ihrer Position zu schätzen.

In letzter Zeit musste sich Selena gegen einige negative Kommentare im Internet wehren, doch sie lässt sich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen. Sie erklärte, dass ihr Bewusstsein für die positiven Seiten ihres Ruhms gewachsen ist und sie sich gänzlich auf die schönen Momente konzentriert. "Jedes Mal, wenn ich jemandem ein Lächeln entlocke, macht das meinen Tag besser", sagte die Schauspielerin in einem emotionalen Interview bei Wonderminds Mental Fitness-Treffen am Welttag für psychische Gesundheit. Dabei nimmt sie sich stets die Zeit, um tief durchzuatmen und jeden Auftritt als wertvollen Teil ihres Lebens zu sehen, auch wenn es nicht immer leichtfällt.

Selena ist bekannt dafür, sich offen mit ihren Fans über ihr persönliches Leben auszutauschen, und zieht ihre Kraft aus einem starken Umfeld. Sie betonte, wie entscheidend es ist, eine kleine, aber vertraute Gruppe von Menschen um sich zu haben, denen sie sich anvertrauen kann. "Es gibt eine Freiheit darin, loszulassen, was einen festhält", sagte sie über die Bedeutung von offenen Gesprächen und ihren Therapeuten. Die Künstlerin, die am 22. Juli 1992 in Texas geboren wurde, hat im Laufe ihrer Karriere bewiesen, dass Offenheit und Ehrlichkeit keine Schwäche, sondern eine Stärke sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei dem Charity-Event Rare Impact Fund Benefit, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige