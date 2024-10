Alles vorbei: Gleb trennt sich per SMS von Brooks Nader

In den vergangenen Wochen machten Liebesgerüchte zwischen Brooks Nader (27) und Gleb Savchenko (41) die Runde: Das Model und der Profitänzer kamen sich wohl bei ihren Proben für Dancing with the Stars näher und wurden daraufhin beim Knutschen in der Öffentlichkeit erwischt. Das scheint jetzt aber der Vergangenheit anzugehören. Laut Daily Mail soll Gleb den Schlussstrich gezogen haben – und das per SMS! "Gleb hatte sich sehr an Brooks gewöhnt und verbrachte sehr viel Zeit in ihrem Haus. Das hat die Menschen, die ihr am nächsten stehen, beunruhigt, einschließlich ihrer Freunde und Familie. Sie hat sich deswegen wirklich zurückgezogen. Er hat das mitbekommen und dann hat er die Sache beendet", verrät ein Insider.

Wirklich ernst sei es aber sowieso nicht zwischen dem 41-Jährigen und Brooks gewesen – weswegen die US-Amerikanerin auch nicht besonders unter Glebs Entscheidung leide. "Sie haben sich definitiv getroffen und Zeit miteinander verbracht. Aber sie waren nicht ernsthaft zusammen", offenbart die Quelle und fügt hinzu: "[Brooks] lebt ihr bestes Leben. Die Trennung stört sie nicht. Sie hängt mit Freunden und Familie ab." Und dem scheint wirklich so: Sie wurde nämlich kürzlich beim Verlassen einer Halloweenparty in West Hollywood gesichtet, wo sie mit ihrem Outfit sehr viel Aufsehen erregte. Die 27-Jährige strahlte in einem knappen, gelben Minikleid ohne BH darunter und gewährte durch den leicht transparenten Stoff einen kleinen Blick auf ihre Brüste.

Die ersten Spekulationen um Gleb und Brooks entstanden Anfang September. Trotz Schnappschüssen, auf denen sie beim Turteln und Küssen zu sehen waren, bestätigte keiner der beiden, um welche Art von Beziehung es sich handelte. Im "Boyfriend Material"-Podcast schwärmte der gebürtige Russe jedoch kürzlich noch: "Wir haben einfach eine gute Zeit. Sie ist fantastisch. Ich liebe es, in ihrer Nähe zu sein. Sie hat eine tolle Energie und eine großartige Persönlichkeit. Und offensichtlich ist sie superheiß." Kurz darauf wurden jedoch Gerüchte laut, das Verhältnis zwischen ihnen sei fake – und nun ist es vorbei.

ActionPress / VEGAN / BACKGRID Brooks Nader im Oktober 2024

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

