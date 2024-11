Alleinerziehend: Tonmann passte auf Sarah Engels Sohn auf

Sarah Engels (32) stand als Mutter immer wieder vor großen Herausforderungen. In der Zeit vor ihrer zweiten Ehe war die Sängerin alleinerziehende Mutter ihres Sohnes Alessio (9). Mama für ein kleines Kind zu sein und gleichzeitig als Musikerin auf der Bühne zu stehen, war nicht immer einfach. "Ich werde niemals vergessen, wie ich auf der Bühne stand und hinter der Bühne mein zweieinhalbjähriger Sohn im Kinderwagen, der auf Mama wartete. Ich gab ihm eine kleine Gummibärentüte und sagte: 'Wenn du die aufgegessen hast, ist Mama zurück'", erinnert Sarah sich jetzt auf Instagram. Ihr blieb dann keine andere Wahl, als die Aufsicht ihres Kindes in die Hände des Tonmannes zu geben: "[Ich] sagte: 'Wenn mein Ton ausfällt, ist mir das egal ... Aber bitte, hab ein Auge auf meinen Sohn.'"

Diese Momente haben Sarah offenbar sehr geprägt. Es sei ein "Spagat" zwischen Erziehung und Beruf gewesen. Zwischenzeitig habe sie auch immer wieder die Angst gepackt, zu versagen. "Ich hatte große Angst, zum Beispiel, wie ich meinem Job gerecht werden kann", meint die 32-Jährige. Die Erfahrungen als alleinerziehende Mutter hätten sie aber gestärkt und auch, wenn es manchmal unwahrscheinlich erschien, sei es zu meistern gewesen, findet sie weiter. "Mich hat die Zeit, in der ich alleinerziehend war, damals unfassbar stark gemacht und mich nur näher zu meinem Sohn gebracht", betont Sarah.

Heute ist Sarah auch nicht mehr alleine zu Hause. Nach der sehr medienwirksamen Trennung von Pietro Lombardi (32) fand die ehemalige DSDS-Zweite ihre große Liebe in ihrem Mann Julian (31). Zusammen bekamen die beiden noch ihr Töchterchen Solea (2). In einem Interview mit RTL verriet die "Für immer"-Interpretin, dass sie mit ihrer kleinen Familie aktuell auch wunschlos glücklich sei. Dass vielleicht noch ein Geschwisterchen hinterherkommen könnte, scheint sie aber nicht gänzlich auszuschließen. "So ganz abschließen möchte ich die Familienplanung nicht, aber ich bin aktuell, wie es gerade ist, auch total happy", betonte sie. Ihre Familie sei ihr Ein und Alles.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Oktober 2024

