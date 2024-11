Gypsy-Rose Blanchard enthüllt Namen von ungeborener Tochter

Gypsy-Rose Blanchard (33) erwartet derzeit ihr erstes Baby mit ihrem Freund Ken Urker. Bereits im August feierte die Internetbekanntheit daher eine große Gender-Reveal-Party mit Freunden und Familie. Am vergangenen Wochenende lud sie erneut ein, um einen weiteren Meilenstein zu feiern. Im Rahmen ihrer Babyparty plauderte sie gegenüber People ein ganz besonderes Detail aus – nämlich den Namen ihrer ungeborenen Tochter. "Ken und ich haben uns so darauf gefreut, eine schöne Feier zu veranstalten, auf die unsere Tochter Aurora Raina Urker zurückblicken kann, um zu sehen, wie unsere Gemeinde sie mit Liebe aufgenommen und umarmt hat", schwärmte die TV-Bekanntheit.

Passend zum Anlass schmiss sich Gypsy-Rose in ein bauschiges, rosafarbenes Kleid und schmückte ihr Elternhaus liebevoll. Für ihre Gäste organisierte sie jede Menge süßer Leckereien und durfte sich auch selbst über einige Aufmerksamkeiten freuen. So posierte die 33-Jährige zum Beispiel zusammen mit Ken und einem gemalten Bild, das den Herzschlag ihrer ungeborenen Tochter zeigt.

Gypsy-Rose und Ken hatten jedoch noch einen anderen Grund zum Feiern: Einige Tage vor der Babyparty hatten die zwei per Vaterschaftstest festgestellt, dass Ken tatsächlich der Vater des Babys ist. Auf Instagram erklärte die Mama in spe, sie habe das Gefühl gehabt, im Netz für Klarheit sorgen zu müssen und präsentierte stolz das Testergebnis. "Ken wird ein unglaublicher Vater sein und wir sind so aufgeregt, unser kleines Mädchen auf der Welt willkommen zu heißen", freute sie sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy Rose Blanchard und ihr Freund Ken Urker

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy Rose Blanchard, Internetbekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige