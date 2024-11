Herzogin Sophie überrascht mit lässigem Jeanshosen-Look

Sophie Wessex (59), die Herzogin von Edinburgh, überraschte jüngst mit ihrem Auftritt bei einem Charity-Event des TV-Senders BBC One in einem unerwartet lässigem Look: In einer stylishen Kombination aus dunkler Skinny Jeans und taillierter Winterjacke trat sie in einer Folge der "The One Show" auf, die von Clara Amfo und Roman Kemp moderiert wird, und unterstützte mit ihrer Anwesenheit den jährlichen „Children in Need“-Spendenmarathon.

Bilder, die dem Hello!-Magazin vorliegen, zeigen die Herzogin in einer betont schmal geschnittenen Jeans – diese kombinierte sie mit beigen Ankle Boots aus Wildleder, das Modell „Foster 45“ von Gianvito Rossi. Bei ihrem tiefgrünen Mantel handelt es sich um das Modell „Technical Lancashire Field Coat in Moss Green“ von James Purdey & Sons, der für stolze 1.070 Euro zu haben ist. Darunter trug sie einen Rollkragenpullover aus Wolle. Anstatt wie gewohnt auf eine klassische Hochsteckfrisur oder eine leichte Föhnwelle zu setzen, entschied sich Sophie bei diesem Auftritt für einen lässigen Zopf.

Sophie, die 1999 Prinz Edward (60) geheiratet hat, wird von den Engländern für ihre Bodenständigkeit und ihren authentischen Stil geliebt. Ihre Leidenschaft für wohltätige Arbeit und ihr Sinn für Mode haben sie zu einer beliebten Persönlichkeit innerhalb der britischen Königsfamilie gemacht. Sophies Ensemble aus Röhrenjeans und Wintermantel unterschied sich stark von den ergreifenden Looks, die sie etwa bei den Remembrance-Events Anfang November oder während der Heimkehrparade im Oktober in Bulford zeigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie von Edinburgh, Heimkehrparade Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige