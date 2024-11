Liam Paynes Manager ist bei Beerdigung "nicht willkommen"

Der ehemalige "One Direction"-Sänger Liam Payne (✝31) wird diese Woche in seiner Heimatstadt Wolverhampton beigesetzt. Wie The Sun berichtet, wird Liams ehemaliger Manager Roger Nores auf der Beerdigung nicht anwesend sein. Obwohl Roger als enger Vertrauter von Liam gilt, wurde ihm von Liams Familie nahegelegt, der Zeremonie fernzubleiben. Eine Quelle sagte dem Magazin: "Liams Familie möchte, dass seine Beerdigung reibungslos verläuft, und im Moment sind die Meinungen über Roger angespannt."

Die Entscheidung der Familie fußt auf der Verwicklung des Managers in die laufenden Ermittlungen rund um den tragischen Tod von Liam am 16. Oktober 2024. Der Sänger war in Argentinien vom Balkon eines Hotels gestürzt, in seinem Blut waren mehrere Drogen nachgewiesen worden. Kurz vor seinem Tod, so eine Quelle gegenüber The Sun, sollen Liam und seine Freundin Kate Cassidy noch Rogers Haus besucht haben. Außerdem soll der Manager das Paar zum Konzert von Niall Horan (31) begleitet haben, einem ehemaligen Bandkollegen von Liam. Während der späteren Todesfall-Untersuchung war Roger gemeinsam mit zwei anderen Personen verhaftet worden, vorgeworfen wurde ihm Vernachlässigung. Der Manager bestreitet jedoch alle Vorwürfe. Er sei vor dem Unfall mehrmals im Hotel gewesen.

Roger behauptet, nicht ausschließlich als Liams Manager fungiert zu haben, sondern auch ein guter Freund gewesen zu sein. Diese Aussage steht jedoch im Widerspruch zu E-Mails, die The Sun vorliegen. Diese zeigen, dass Roger tatsächlich an Liams Karriere beteiligt war, seine Position jedoch aufgegeben hatte, nachdem ein Deal mit einer in Los Angeles ansässigen Talentagentur gescheitert war.

Getty Images Liam Payne im November 2017

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne in Wolverhampton

