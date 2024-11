P. Diddy entblößt: Brisantes Material illegal beschlagnahmt

P. Diddy (55) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Behörden: Sein Anwaltsteam behauptet, dass Bundesbeamte seine Gefängniszelle ohne Vorwarnung durchsucht und dabei vertrauliche Unterlagen beschlagnahmt hätten. Darunter befanden sich angeblich handschriftliche Notizen an seine Anwälte, in denen es um Verteidigungszeugen und Strategien für den bevorstehenden Prozess im Mai geht. P. Diddys Anwalt Marc Agnifilo erklärte laut TMZ, sie hätten erst am Abend des 15. November erfahren, dass die Staatsanwaltschaft im Besitz des vertraulichen Materials sei.

Laut P. Diddys Anwalt verletzt die Durchsuchung und Beschlagnahmung die Rechte seines Mandanten gemäß dem vierten, fünften und sechsten Verfassungszusatz der USA. Besonders brisant: Die Behörden sollen bereits zugegeben haben, im Besitz der aus der Zelle entwendeten Notizen zu sein. Es wird vermutet, dass diese vertraulichen Informationen von den Staatsanwälten genutzt wurden, um P. Diddy weiterhin in Untersuchungshaft zu halten. Wie TMZ weiter berichtet, fordert sein Anwalt nun eine sofortige Anhörung, um Klarheit über die Vorgänge zu erhalten. Er bezeichnete das Vorgehen der Behörden als "empörendes Regierungsverhalten", das einen wesentlichen Verstoß gegen das ordnungsgemäße Verfahren darstelle.

Sean John Combs trat in der Vergangenheit unter diversen Pseudonymen wie P. Diddy, Puff Daddy oder Brother Love auf. Er machte sich als Rapper, Musikproduzent und Unternehmer einen Namen. Er wurde außerdem durch seine geheimnisumwobenen "White Parties" bekannt. Seine rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Behörden sind nicht neu, aber die aktuellen Vorwürfe gegen ihn stellen eine neue Stufe der Eskalation dar.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddys Familienangehörige im Oktober 2024